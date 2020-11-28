【新冠肺炎】台灣11/28新增9例 8例為印尼移工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣今（28）日新增9例新冠肺炎（COVID-19）案例，全為境外移入，目前累計649例。

根據中央流行疫情指揮中心，新增案例8例來自印尼，1例來自美國。

案641至644為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，11月25日搭乘同一班機來台工作，其中案641至643於入境時主動告知有不適症狀，案644則無症狀。4人於機場採檢，因檢出陽性於今日確診。

案645為本國籍40多歲女性，長期居住美國，前次自台灣出境日期為2019年11月。她今年11月19日入境探親，無疑似症狀，居家檢疫期間，提出奔喪申請，11月26日由衛生單位安排自費採檢，今日確診。

案646、647及649為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，11月13日搭乘同一班機來台工作，入境至檢疫期間無症狀，11月26日進行集中檢疫期滿前採檢，檢出陽性於今日確診。

案648為印尼籍20多歲男性移工，11月15日來臺工作，入境至檢疫期間均無症狀。

近日多宗確診案例皆為印尼移入，指揮中心自11月20日起暫緩4家印尼仲介公司之仲介移工來台，昨（27）日再新增兩家，包括PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA、PT. GRAHA AYUKARSA、PT. LAATANSA LINTAS 、PT. PRIMA DUTA SEJATI 。目前印尼移工來台，所有人皆須集中檢疫。

截至28日，國內累計648例，包括556例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明，另1例（案530）移除為空號。死亡人數維持7人。