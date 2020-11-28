瑞士將公投強化企業社會責任　雀巢等公司禁供應鏈用童工

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）隨著消費意識抬頭，企業該負擔什麼樣的社會責任也成為了重要的議題，國土面積不大但是有多間知名企業總部的瑞士，將在明(29)日舉行公投，決定是否用更具強制力的法律規範企業在違反人權、破壞環境時，所需接受的罰則。

其實雀巢等部分瑞士跨國企業，都早有一套在產業鏈上避免童工、環境污染的準則，公投發起人Andreas Missbach指出，新法的規範對象，主要是針對那些在中南美洲挖礦而導致居民流離失所、水源受到汙染的瑞士公司。

新法規通過後，在於未來受到侵害的受害人，將可直接上瑞士法庭控告瑞士企業，這時企業就需舉證他們早已「盡一切所能」避免這些侵害發生。

對此，瑞士企業聯盟(Economiesuisse)的Erich Herzog認為，瑞士企業已經因為新冠肺炎疫情受創嚴重，現在並不是推出這些「實驗性」且嚴格法規的時候，瑞士司法部長凱勒-蘇特(Karin Keller-Sutter)認同此一說法，她表示，如果這個提案通過，將迫使企業須對他們在地獨立供應商的行為負責。

不只如此，政府與上下議院皆對這個提案表達了反對立場，除提出可以考慮參考歐盟將推出的責任商業法規作為替代外，並要求瑞士企業加強海外業務的審查。

長久以來，瑞士人對於涉及財務利益的提案都很小心，不過或許是因為社會風氣的轉變，根據最新民調，這個政府、議會同表反對的提案意外的很受一般瑞士人的歡迎，不只如此，同個時間要公投的其他提案，像是「禁止瑞士金融機構投資軍武產業」等也與「進步價值」相關。

提案的共同發起人Nina Burgharz說，長久以來政治人物都知道問題存在卻什麼也不做，這幾十年來情況已經改變，這些提案只是把社會共識具體化而已。