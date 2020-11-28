氣候危機衝擊生育率 「不想兒女活在末日煉獄」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人生規劃與經濟條件往往是決定現代人是否要養兒育女的關鍵，然而首次有研究顯示，氣候因子也成了不願繁衍後代的重要考量，只因不希望兒女迎來「世界末日」。

《衛報》報導，耶魯-新加坡國大學院（Yale-NUS College）針對600名美國人所做的調查顯示，高達96%受訪者的生育決定與氣候息息相關，極度憂心子女未來將活在氣候變遷釀成的災難世界。不過該研究有其限制，受訪者年齡27至45歲，全住在美國，以教育程度高的自由派白人為主，其中四分之三是女性。

根據此一發表於《氣候變遷》（Climate Change）期刊的報告，受訪者對氣候暖化持悲觀看法，甚至將恐懼程度與第一次世界大戰相比擬。6%人士更對已經生了孩子感到懊悔。此悲觀心態不分性別，男女皆然，惟年輕人更有感。領養則成了取代生育的唯一方案。

27歲女子說，「我良心過不去，沒辦法將孩子帶到這世上，逼他在末日般的景象中掙扎求生。」

31歲女子說，「氣候變遷是我決定不生的唯一因素。雖然我很想為人母，卻不希望孩子活在這即將死去的世界。」

42歲、已為人父的男子說道，「到了2050年，地球將成為一個溫室煉獄。為爭奪資源而戰爭頻仍、文明崩垮、農事不昌、海平面上升、冰川消融，飢荒、旱災、洪災、土石流頻傳，滿目瘡痍。」

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這是首次針對此議題所發表的學術論文，不過此前已有相關民調。2020年民調發現，18至44歲無子女的美國人中，14%表示氣候變遷是不生最大因素。2019年的英國調查則顯示，大批女性投入了「罷生運動」，除非氣候變遷有解。

此外，益多證據顯示，氣候變遷影響人類心理健康甚鉅，許多焦慮症狀都與其脫不了干係。今年稍早，逾千名心理醫師連署公開信示警，氣候危機導致的「心理創傷」正在全球蔓延。