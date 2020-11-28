台灣莊嚴司法院打開了！院長親自開箱大法官會議室　書法、攝影、裝置藝術進駐齊互動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「打開台北」活動首度進軍台灣，司法院也加入「打開」行列，院長許宗力28日親自開箱院長室及大法官會議室，帶領大家一睹莊嚴的司法殿堂。

鄰近北一女，給人嚴肅印象的的司法院今年首度參與「打開台北」（Open House Taipei）活動，將於28日下午2點到6點打開百年歷史的司法建築，開放參觀場域包含院長室、大法官會議室、憲法法庭等；此外，院方特別邀請三位跨領域藝術家進駐，分別為書法家朱振南、攝影師馬賽及視覺藝術黑青團隊。

司法院自1943年落成以來，首度開放大門歡迎民眾參觀，院長許宗力表示，其「打開」象徵「司法為民，與民親近」。今日許宗力也親自開箱，帶領大家參觀平日辦公跟接待貴賓的院長室，可見朱振南提筆的「司法為民」高高懸掛在牆上，其為司法院的核心精神，而司法與藝術之間，前者讓人民生活安定，後者則讓人心安穩，頗有異曲同工之妙。



司法院長許宗力親自導覽院長室(圖/台灣英文新聞)

許宗力表示，敞開司法院大門也代表未來的「國民法官制度」能引領各界多元聲音，讓司法與社會持續對話，而在挑高的大法官會議室裡，可見策展團隊精選出的重要釋憲並做成文字看板，像是釋字第748號為承認同志有同等結婚權利，釋字第392號則為羈押權，在此之前檢察官是可以決定羈押被告的，另也可見近期的通姦除罪，都是具歷史性的重要釋憲。

難以忽視的是，司法院門口廣場堆疊許多黑色及綠色的充氣式積木，是由黑青設計團隊打造的互動裝置藝術，藝術家陳普表示，以前在司法院附近的弘道國中就讀，覺得這地方很難以親近，但或許來自對司法的不了解，這次創作也源自此概念，象徵大眾對於司法的不解，需要透過實際動手拼湊積木，拼湊出自己的想法。

此外，司法院與Golpp紀實影音合作，將於大禮堂播放《眼不見為淨》、《RBG不恐龍大法官》及《牧者》三場司法相關紀錄片，並舉辦會後座談。

「打開台北」於今明兩日登場，共開放台北多達74個場域，部分採預約制，詳情請前往官網查詢。



大法官會議室(圖/台灣英文新聞)



司法院(圖/台灣英文新聞)