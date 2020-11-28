台灣創作才子陳昇首次跨界畫展「末日」為題　自豪「最值得注目的藝術新銳」

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)歌手陳昇日前開刀取消跨年演唱會，但28日傳出好消息，和藝術家好友黃志偉舉辦的聯展於今日非常廟藝文空間開幕，雖然今年沒有熱鬧的演唱會，但昇哥用藝術繪畫和歌迷相聚。

歌手陳昇11月中宣布取消連續第27年即將舉辦的跨年演唱會， 源起於健康檢查發現口腔腫瘤後迅速開刀治療， 出院後謹遵醫囑必須好好休養，因而向歌迷請假一次， 連續舉辦的跨年演唱會今年底必須止步。

許多歌迷朋友們除了驚訝之外， 在網路上也都留言非常關心昇哥至今身體狀況， 好消息是今(28)天昇哥出席自己與好友藝術家黃志偉籌備已久的畫展「末日遺緒Final e -陳昇╳黃志偉兩人展」，以今年發行的最新專輯「末日遺緒」 主題出發，兩人分別以繪畫方式創作呈現， 畫展現場陳昇除了盡量不開口說話外，體態精神都一如往常勇健， 心情也十分輕鬆開心， 這段期間非常感謝親朋好友以及歌迷朋友們的關心， 身體恢復的狀況非常好，相信很快就可以重新在跟大家舞台上見面。



陳昇首次舉辦畫展(圖/新樂園製作有限公司)

陳昇從今年初全球疫情期間開始大量創作繪畫，短短幾個月時間， 安排了16幅精彩作品開展，每一幅都色彩鮮明、 意味深長卻也趣味十足。雖然是第一次開畫展，昇哥不改幽默個性， 現場笑稱自己是《本年度最值得注目的藝術新銳》， 歡迎所有喜歡創作的朋友來觀賞。值得一提的是:日前佈展時， 昇哥還在畫廊空白的牆面上即興創作塗鴉， 因此除了正規展出的畫作之外，展場中還有額外的驚喜， 就是有昇哥多幅近日的心情塗鴉。

陳昇音樂創作力豐沛，近年來每年都有新專輯問世， 在影像創作上更是自己執導多支MV並多次入圍金曲獎。 閒不下來的昇哥，今年更是將音樂創作延伸至畫作，將2020年最 新專輯「末日遺緒Finale」與相交20多年好友藝術家黃志偉 聯手把音符與歌詞躍然紙上，面對全球疫病蔓延、 世界時局詭譎多變，陳昇以濃烈鮮明的色彩及天馬行空的畫面奇想， 昇哥用自然隨興的繪畫風格， 將潛意識與夢境的畫面營造出一個新世界。

除了靜態的畫展外， 歌迷最期待就是何時可以再聽見昇哥重回舞台演唱， 昇哥也表示這次手術過程非常順利， 住院期間非常感謝醫護人員跟家人的照顧， 身體也需要一些時間充足的休養，出院至今一切都恢復得很好， 現在也都能隨時騎腳踏車出門，一切生活如常， 只是還需要多一點時間來恢復體力與最佳狀態。 歌迷朋友們真的可以放心， 相信一定可以很快再聽見昇哥的宏亮歌聲與獨特的舞台魅力。

畫展資訊

地點：非常廟藝文空間VT Artsalon (台北市新生北路三段56巷17號B1)

日期：2020年11月28至2020年12月12日止(週日、 週一公休)