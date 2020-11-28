還敢用嗎？百度搜尋、百度地圖app偷個資「送中」遭Google下架！「搜尋」郤回歸

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）美國資安公司Palo Alto Network近日發表一份資安報告指出，使用兩款中國百度旗下的手機應用程式，用戶個資隱私恐被分享至其它單位，預估全美有數百萬人的行蹤遭到掌握，並暴露在網路犯罪風險中，因為一旦個資被掌握，恐被有心人利用來獲取不法利益。

Forbes報導，研究人員發現，使用「百度搜尋」、「百度地圖」兩款 App的安卓（Android）手機用戶，個資（包括使用的電信服務商、設備型號、國際移動用戶識別碼IMSI等）會被偷偷流出至某一位於中國的IP位址，有心人可以透過IMSI等等上述資料，查到用戶所在地、移動路徑、以及此前用戶撥出的電話號碼，更可怕的是，它還可以查到受話者的資料。

Palo Alto Network解釋，這項發現是利用機器學習的間諜軟體所偵測出來，研究人員發現到多個Google Play上面的安卓應用有洩資料的風險，包括「百度搜尋」、「百度地圖」，而這兩個應用在美國一共已有逾600萬次下載。雖然這不代表同樣有600萬人受害，因為這當中可能有重覆下載，同一人下載二項應用等狀況，但可以想見也有數百萬名美國人陷於個資外洩、詐騙、或被中國政府監視的風險中。

研究人員發現到此驚人事實後，趕緊通知Google安卓團隊修正錯誤，安卓團隊證實Palo Alto的推論為真，掌握到該兩項應用「違規的事實」，並於2020年10月28日在全球Google Play商店下架！11月19日，「號稱合規」的「百度搜尋」重新上架，但截至出稿前「百度地圖」依然回不去Google Play。

Google安卓團隊在發現百度違規並作出相應行動後，致信感謝美國資安公司的舉報，表示會致力於提供安卓用戶一個安全的應用環境，並期待能與各路資安公司共同打擊網路資安問題。