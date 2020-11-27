台灣、加拿大經貿對話視訊舉行　雙方盼推展貿易新合作

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）第16屆台灣、加拿大經貿對話會議於週三（25）舉行，因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，此次會議採線上視訊方式舉行，雙方針對貿易、投資、農業，以及原住民族交流等議題交換意見。

台加經貿對話會議由我國經濟部偕同加拿大全球事務部舉辦，雙方討論內容涵蓋廣泛，包括市場准入，全球供應鏈，科學技術，創新，智慧財產權，衛生，教育，以及原住民事務等等。

根據加拿大駐台北貿易辦事處，來自台灣和加拿大和各個政府部門的參與人數創下了新的紀錄，雙方就全球供應鏈的重組及全球疫情後的復甦等議題交換看法，包含個人防護設備（PPE）在內的健康合作與貿易也成為討論的焦點。



加拿大在台辦事處表示，這場會議希望進一步加強台加雙方貿易、投資，以及人與人之間的關係。

台加雙方在會議中同意延長「台加創新交流年」並計劃開展新的活動，包括明（2021）年在台北國際電腦展（Computex）上強化加拿大的能見度，並擴大舉辦加拿大國家研究委員會與台灣科技部之間的諮議會議。

此外，台加雙方皆同意大學在促進創新的角色及語言學習對於台灣推動2030年雙語社會目標的重要性；雙方認同彼此針對金融科技、運輸安全合作等領域所簽署的備忘錄。

加拿大在台辦事處提及，下次的經貿對話定於2021年在加拿大渥太華舉行。