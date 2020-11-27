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台灣移民署新式「統一證號」活動　民眾參加搶答有機會抱萬元總獎金回家

移民署將於12月16日舉辦「統一證號小學堂」活動，屆時將有政策搶答活動，總獎金突破萬元！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/27 20:15
移民署將於12月16日在台北舉辦「統一證號小學堂」活動（圖片來源：移民署提供）

移民署將於12月16日在台北舉辦「統一證號小學堂」活動（圖片來源：移民署提供）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）「新式外來人口統一證號」將於明（2021）年1月2日正式上路，為了讓民眾更加瞭解新政策，移民署將於12月16日上午在台北市服務站舉辦「統一證號小學堂」活動，屆時將有政策搶答活動，民眾可組隊參加，總獎金突破萬元！

移民署表示，現行外來人口統一證號（2碼英文加8碼數字）因與國民身分證字號編碼原則不同（1碼英文加9碼數字），致偶有民眾反映使用不便問題，為營造友善外來人口環境，移民署自2018年起研議將現行外來人口統一證號，比照國民身分證字號編碼原則改版，讓新式外來人口統一證號更加友善，也更便利。

而移民署將在12月中舉辦「統一證號小學堂」活動，除了由新住民子女組成的團體「Shinee Stars」於現場帶來勁歌熱舞，為活動揭開序幕外，還安排頒發大型永久居留證樣張給歐洲在台商務協會（ECCT）代表。

此外，新住民及其子女可組成親子組，報名參加當日的政策搶答活動，依答對題數多寡決定名次並頒發獎金，第一名獎金高達新台幣4,000元，第二名可獲得獎金新台幣3,500元，第三名則為新台幣3,000元獎金。

當天參與活動的每一位現場觀眾，也將得到移民署準備的精美小禮，而不克前往的民眾，也可透過直播參與活動，民眾若於直播平台留言、分享並標註三位好友，就有機會獲得新台幣100元的現金獎。

報名參加搶答比賽：「統一證號小學堂」參賽者報名

報名參加活動：「統一證號小學堂」觀眾報名
移民署
新住民
新式外來人口統一證號
統一證號

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