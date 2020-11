歐洲影展周末起全台灣串聯　成疫情全球唯一室內放映國家

(台灣英文新聞/藝文組 台北報導)第16屆歐洲影展將在本週末登場,今年因為新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情,世界各地的歐洲影展紛紛改為線上或戶外放映,台灣則成為全球唯一照常舉行室內放映的國家。

歐洲經貿辦事處週四(26)晚間舉行歐洲影展(Taiwan European Film Festival)開幕式,歐盟駐台代表高哲夫(Filip Grzegorzewski)表示,「誰能夠想到,去電影院這麼尋常的事情,會在2020年變成一個如此獨特的經驗?我們希望透過不同文化與類型的歐洲電影,讓台灣觀眾接觸歐洲的生活方式,並帶領歐洲更靠近台灣;尤其在全球疫情期間,這更是有效且必要的。」

歐洲影展每年透過歐盟駐外館處在世界各地舉辦,是年度歐洲電影盛會,今年因武漢肺炎疫情,許多地方紛紛改為線上或戶外放映,台灣成為全世界唯一照常舉行室內放映的地方,17部來自歐洲國家的精選電影,將在全台14個縣市近30處場地共同串聯放映,且即日起至明(2021)年1月底為止,為期兩個月。

今年的影展開幕片為德國電影《罪人的控訴》(The Collini Case),透過懸疑法庭劇帶出第二次世界大戰時納粹德軍的歷史。文化部蕭宗煌政務次長也表示,這部片講述二戰時納粹德軍的歷史,對經歷威權統治的台灣觀眾而言並不陌生,他鼓勵觀眾「透過這部德國電影勇於面對歷史傷痛的經驗,反思台灣的轉型正義課題。」



台北市副市長蔡炳坤則表示,「2020是極為特別的一年,人與人之間最靠近的距離可能是史上最遙遠的距離。台灣何其有幸受到的影響不大,謹此感謝歐洲經貿辦事處促成此次2020歐洲影展活動,為臺灣觀眾帶來歐洲電影的盛宴。」



除了《罪人的控訴》,今年影展片單包括多部在台首映的電影,例如獲得捷克獅獎(Český lev)七項入圍與卡羅維瓦利國際電影節(Karlovy Vary International Film Festival)觀眾票選獎的捷克電影《屋頂奇緣》(On the Roof)、入圍日舞影展(Sundance Film Festival )世界電影紀錄片類評審團獎與柏林影展(Berlinale)水晶熊獎的芬蘭紀錄片《薇拉的奇幻人生》(The Magic Life of V),以及正式入選坎城影展(Cannes Film Festival)的法國電影《我的幸福青春》(As Happy as Possible)等。

歐洲影展由歐洲經貿辦事處(European Economic and Trade Office)主辦,並委託杰德影音承辦執行,每年底於全台合作場地播放,讓歐洲電影放映不再只是特定城市民眾的特權,透過與在地老戲院、表演空間、縣市政府場地、大專院校,以及複合式藝文空間等,讓歐洲各國文化風情,經由影像傳遞深入台灣各縣市與大眾見面。

除了各縣市串聯放映,今年歐洲影展也與「GagaOOLala」影音平台合作,推出「歐洲影展限時隨選專區」,觀眾於指定時間登入,即可在家隨選隨看歐洲影展今年推出的好戲。

觀眾於影展期間觀看任一場次電影,並填寫線上問卷,即有機會抽到義大利傳奇品牌MOLESKINE贊助的「經典直式裝備包」、歐洲經貿辦事處發行保證有深度又歡樂的「歐盟議會桌遊」等好禮,歐洲影展詳細資訊可至官網或臉書專業查詢。