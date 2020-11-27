歐洲影展周末起全台灣串聯　成疫情全球唯一室內放映國家

歐盟駐台代表高哲夫26日在2020年歐洲影展開幕式致詞（照片來源：杰德影音提供） 歐盟駐台代表高哲夫26日在2020年歐洲影展開幕式致詞（照片來源：杰德影音提供）

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）第16屆歐洲影展將在本週末登場，今年因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，世界各地的歐洲影展紛紛改為線上或戶外放映，台灣則成為全球唯一照常舉行室內放映的國家。

歐洲經貿辦事處週四（26）晚間舉行歐洲影展（Taiwan European Film Festival）開幕式，歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）表示，「誰能夠想到，去電影院這麼尋常的事情，會在2020年變成一個如此獨特的經驗？我們希望透過不同文化與類型的歐洲電影，讓台灣觀眾接觸歐洲的生活方式，並帶領歐洲更靠近台灣；尤其在全球疫情期間，這更是有效且必要的。」

歐洲影展每年透過歐盟駐外館處在世界各地舉辦，是年度歐洲電影盛會，今年因武漢肺炎疫情，許多地方紛紛改為線上或戶外放映，台灣成為全世界唯一照常舉行室內放映的地方，17部來自歐洲國家的精選電影，將在全台14個縣市近30處場地共同串聯放映，且即日起至明（2021）年1月底為止，為期兩個月。

今年的影展開幕片為德國電影《罪人的控訴》（The Collini Case），透過懸疑法庭劇帶出第二次世界大戰時納粹德軍的歷史。文化部蕭宗煌政務次長也表示，這部片講述二戰時納粹德軍的歷史，對經歷威權統治的台灣觀眾而言並不陌生，他鼓勵觀眾「透過這部德國電影勇於面對歷史傷痛的經驗，反思台灣的轉型正義課題。」



台北市副市長蔡炳坤則表示，「2020是極為特別的一年，人與人之間最靠近的距離可能是史上最遙遠的距離。台灣何其有幸受到的影響不大，謹此感謝歐洲經貿辦事處促成此次2020歐洲影展活動，為臺灣觀眾帶來歐洲電影的盛宴。」



除了《罪人的控訴》，今年影展片單包括多部在台首映的電影，例如獲得捷克獅獎（Český lev）七項入圍與卡羅維瓦利國際電影節（Karlovy Vary International Film Festival）觀眾票選獎的捷克電影《屋頂奇緣》（On the Roof）、入圍日舞影展（Sundance Film Festival ）世界電影紀錄片類評審團獎與柏林影展（Berlinale）水晶熊獎的芬蘭紀錄片《薇拉的奇幻人生》（The Magic Life of V），以及正式入選坎城影展（Cannes Film Festival）的法國電影《我的幸福青春》（As Happy as Possible）等。

歐洲影展由歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）主辦，並委託杰德影音承辦執行，每年底於全台合作場地播放，讓歐洲電影放映不再只是特定城市民眾的特權，透過與在地老戲院、表演空間、縣市政府場地、大專院校，以及複合式藝文空間等，讓歐洲各國文化風情，經由影像傳遞深入台灣各縣市與大眾見面。

除了各縣市串聯放映，今年歐洲影展也與「GagaOOLala」影音平台合作，推出「歐洲影展限時隨選專區」，觀眾於指定時間登入，即可在家隨選隨看歐洲影展今年推出的好戲。

觀眾於影展期間觀看任一場次電影，並填寫線上問卷，即有機會抽到義大利傳奇品牌MOLESKINE贊助的「經典直式裝備包」、歐洲經貿辦事處發行保證有深度又歡樂的「歐盟議會桌遊」等好禮，歐洲影展詳細資訊可至官網或臉書專業查詢。