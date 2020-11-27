Shopping Design票選百大《2020艋舺拼場》展覽　你沒看過的「超潮」虎爺、青山王台北帥氣登場

《2020艋舺拼場》特展及《創作的信仰-龍山文創基地限時展》兩檔展覽龍山文創基地同步展出(圖/台灣英文新聞) 《2020艋舺拼場》特展及《創作的信仰-龍山文創基地限時展》兩檔展覽龍山文創基地同步展出(圖/台灣英文新聞)

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）《2020艋舺拼場》特展及《創作的信仰-龍山文創基地限時展》兩檔展覽龍山文創基地同步展出，響應即將到來的萬華年度宗教盛事「青山王祭」。

《2020艋舺拼場》特展去年(2019)獲得設計雜誌《Shopping Design》BEST100，今年策展團隊「發現故事」與「孩在Hi! Kidult」再度合體，由「漫。熱」負責主題插畫，取材由艋舺擴大至北中南萬華，透過印刷、理髮、金工、刺繡、青草5項經典產業主題，邀請共10個經典與新創品牌，透過裝置藝術詮釋品牌精髓。

《2020艋舺拼場》參展品牌包含，「紅玫瑰理髮廳」、半世紀活版印刷廠「東鑫印刷」、百年銀樓「金和貴」、金工品牌「臍加厝」、「南新繡莊」、青草老店「安安青草」等，其中，「東鑫印刷」創辦人林東漢，今年已78歲，但依舊活力充沛的他在27日記者會現場，如數家珍地介紹品牌歷史及機具。



「東鑫印刷」創辦人林東漢與學徒（圖/台灣英文新聞）



現場操作（圖/台灣英文新聞）

林東漢自14歲踏進活版印刷後，就再也沒有離開過該產業，他分享，有旅人自中國及紐西蘭特地前來拍攝採訪印刷廠，讓他很驕傲。活版印刷之所以讓他如此著迷，「已經做了60幾年依舊忠心，因為印出來的字有獨特的美感」，他說。

此外，萬華巷弄可見的傳統式理髮，代表展出的「紅玫瑰」，來自6位師承上海理容技術、資歷數十載的理髮師傅，不捨將上海紳仕帶入台北、叱吒一時的「紅玫瑰」走入歷史，共同頂下了這間理髮廳；「紅玫瑰」沒有時尚雜誌，但有厚實的映像管電視及落座老式理容椅，銀髮設計師們奉上一杯熱麥茶與溫熱毛巾，以熟練的刀法、冷燙技術，守著老派時尚，迎接時尚老派。



龍山寺旁飄著青草香50年的安安青草店，傳承著古老的青草學。三代同堂經營的安安，第三代阿銘雖然年輕，嫻熟向客人介紹百草知識。從傳統藥籤草藥，到現代講求方便的即飲青草茶、青草茶包、藥浴球，青草帶有野性芬芳的療癒滋味，持續熬煮著台灣的文化記憶（圖/台灣英文新聞）

為響應一年一度的「青山王祭」，龍山文創基地內同步舉辦《創作的信仰-龍山文創限時展》，以「信仰」為題，展演進駐店家對創作的堅持與信仰，並且與「台北市漫畫從業人員職業工會」合作，由賴有賢領軍10位台灣漫畫家，結合青山王夜巡傳統遶境、陣頭文化與新潮漫畫形式創作《螢光展》，用螢光且靈活的線條，演繹古老的傳統宗教活動，就像永遠會有最新期待注入恆久的信仰裡一樣，帶領民眾走入萬華艋舺在地的信仰色彩裡。

萬華艋舺無圍牆博物館的特刊《萬華筒》，刊名以萬花筒隱喻「轉個角度，看見不同的萬華」，由《小日子》、《Shopping Design》編輯顧問黃威融擔任編輯顧問，內容由北至南挖掘出過去艋舺的繁華以及現代的變遷。