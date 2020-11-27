台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.10% 上市股票總市值達42.26兆元

根據臺灣證券交易所統計，109年11月27日發行量加權股價指數收盤為13,867.09點，較上週(109年11月20日)的13,716.44點上漲150.65點，漲幅約為1.10%，台灣50指數收盤為11,181.80點，較上週的11,138.51點上漲43.29點，漲幅約為0.39%，寶島股價指數收盤為15,840.91點，較上週的15,653.04點上漲187.87點，漲幅約為1.20%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲6.95%為最大，跌幅以食品類指數下跌1.15%為最大，未含金融類指數上漲144.12點，漲幅約為1.20%，未含電子類指數上漲139.84點，漲幅約為0.93%，未含金融電子類指數上漲156.29點，漲幅約為1.21%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2,356.27億元，全體上市股票成交金額為1兆1,811.87億元，股票成交量週轉率為3.38%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,256.33億元，占全體上市股票交易金額36.03%

第二名，電子零組件類2,285.45億元，占全體上市股票交易金額19.35%

第三名，光電類1,166.59億元，占全體上市股票交易金額9.88%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類10.74%

第二名，航運類8.84%

第三名，光電類8.52%

累計今年年初開盤迄今共221個交易日，集中市場總成交金額為42兆5,777.27億元，市場日平均成交金額為1,926.59億元，股票成交量週轉率為104.75%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。

2020年11月27日全體上市公司市場總值為新台幣42兆2,559.10億元，較上週(2020年11月20日)市值41兆7,957.37億元增加4,601.73億元，增幅約為1.10﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)