富邦金控榮獲「第一屆臺北市職場性別平等認證」

富邦金控推動性別平等之努力持續受到國內外大獎肯定, 今年於國際雜誌《亞洲貨幣(Asiamoney)》調查中, 富邦金控於女性員工占比名列亞洲銀行前十名,拿下台灣第一後,今 (27)日再榮獲臺北市政府頒發「 第一屆臺北市職場性別平等認證」, 此為全亞洲首個推出性別平等認證的城市獎項, 顯見富邦金控積極落實性別平權,已成為亞洲性別友善之企業典範!

「職場性別平等認證」為臺北市於2016年3月簽署加入Citi es for CEDAW(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,消除對婦女一切形式歧視公約) Campaign,成為首個非美國簽署城市, 積極推動性別平等企業標章,並於2018年12月正式公布臺北市 職場性別平等指標,今天舉辦第一屆認證記者會, 公布獲獎企業名單。

富邦金控董事長蔡明興表示,自2015年成立公司治理及永續委員 會後,致力於聯合國永續發展目標(SDGs)- 「性別平等」,落實性別平等即成為重要目標之一,包括徵才、 任用、培育與晉升均男女平等,以及女性主管之人數比例過半等, 符合臺北市政府所制定之各項指標;在公司治理及永續委員會、 勞資會議等組織中均維持任一性別比例達1/3, 期許各決策組織中廣納不同的聲音;管理階層男女平均薪資差距在1 0%以內等,均顯示富邦金控在性別平權之努力有成。

富邦金控持續推動提升性別意識及工作與家庭平衡之各項措施,20 20年開辦「暖爸講座」, 期望打破傳統意識中女性為照顧小孩的角色, 鼓勵初為人父者也能共同分擔照顧新生兒的工作;另有長照講座、 免費心理與法律諮詢服務、優於法規之10周產假、生育補助、 托育機構優惠方案、 因應疫情優於法規之有薪防疫假和婚假遞延制度等, 藉由全方位的員工照護以因應高齡化及少子化的人口轉變趨勢, 不分男女給予員工照顧子女及長輩最實質的幫助。 未來富邦金控也將持續努力打造性別友善、平權的文化, 與員工攜手發揮正向的力量,樹立性別友善之企業典範, 與社會共好。