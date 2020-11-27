中華電信邀電競玩家鬥陣打鐵：5G多視角低延遲直播 網路門市申辦指定方案送限量贈品

電競嘉年華LAN Party網路派對「WirHouse」11/27起於台中市北 區國民運動中心熱鬧展開，中華電信以5G「高速率、低延遲」 特性，打造全台首次擂台多視角直播，體驗5G應用人人有獎，11 /28更攜手PChome加碼舉辦1元競標精選商品。 中華電信客戶更享有購物優惠及對戰擂台VIP保留席獨特禮遇； 若無法前來現場，即日起到12/2止， 於中華電信網路門市申辦指定方案就可獲得限量WirHouse紀 念商品。

WirHouse首次舉辦的「羅馬競技生死鬥」與去年開始的「 新台灣摔角」運用中華電信5G技術呈現全台首次HamiVide o多視角擂台直播，民眾以5G手機觀賞與擂台上選手同步的轉播畫 面，更可透過獨家的「裁判視角」近距離感受選手快速精準， 充滿力量、熱血沸騰的攻擊與閃躲；「上帝視角」及「競技前線」 更是不同的觀賽體驗。

中華電信更準備了精美禮品及飲料零食，邀請玩家體驗「Hami VR」獨家4K VR韓流明星音樂電視節目影片「The Show」及太陽馬戲團360度全景， 感受如臨其境的視覺與聽覺震撼、「5G AR動滋動」透過手機鏡頭呼叫出健身名人以2D AR方式互動，話題性十足、「Hami雲端遊戲」 不須另外購買遊戲主機，只要使用5G手機或平板搭配無線遊戲手把 ，透過5G網路連線至雲端，即可暢玩數款4K解析度的高品質遊戲 大作。

此外還有N-WARP硬體式遊戲路由優化器體驗， 讓玩家享有專屬遊戲網路優先通道，解決因網路不穩定所帶來的La g 問題，與光世代代言人Lumina互動共舞可獲得限量Lumin a資料夾，現場申請電信帳單代收，馬上享有30點HamiPoi nt回饋，HamiVideo及i聽聽也提供免費試用序號， 有得看又有得聽。

為了回饋現場玩家，中華電信與PChome合作，於11/28舉 辦三場1元競標活動，現場玩家即時競標精選商品， 中華電信客戶也享有購買元素圖騰商品限量折扣，最優惠的商品只在 WirHouse現場與PChome購物！

讓線上玩家同享樂趣， 中華電信特別於網路門市規劃多項限定優惠方案，即日起到12月2 日止，申辦HiNet光世代電競方案/ 智慧生活方案(註1)、行動月租– 青春無敵學生方案、599家電方案、幸福199與精采5G方案( 註2)即贈WirHouse限量T-Shirt一件(註3、4) 。

中華電信更於距離WirHouse最近的北台中門市舉辦5G體驗 活動，現場將提供多款最新5G手機、VR設備和遊戲手把， 讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、Hami VR沉浸式體驗及Hami雲端遊戲等創新應用服務，更特別準備H ami Point、飲料與口罩套等精美小禮，歡迎民眾熱情參與， 體驗高品質的影音娛樂饗宴。

照片由中華電信提供