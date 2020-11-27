摩卡咖啡老闆劉文舉捐雙乘坐復康巴士 52年前創立 當年供應商不知台灣在哪

創立知名咖啡品牌摩卡咖啡的瑞昶貿易股份有限公司董事長長劉文舉，27日偕兒子劉呂傑副總經理捐贈一輛福特雙乘坐復康巴士給新北市政府，由副市長謝政達代表受贈。劉文舉說，有次在榮總醫院叫不到復康巴士，引發他捐贈的念頭，希望能多嘉惠有需求者。謝政達說，「我們都是喝摩卡咖啡長大的！」感謝董事長的愛心。

總公司位於新北市產業園區（五股）的摩卡咖啡，劉文舉提到創業的歷程，他說咖啡在52年前還是奢侈品，他原本是學工程的，年輕時在石門水庫服務，水庫順利運作後，原本要被派往中東，因故未能成行。

劉文舉說，有次到英國倫敦旅行，發現旅館內擺放紅茶、咖啡和巧克力，他喝了咖啡後覺得不錯，回國後主動寫信到德國供應商，希望能引進到台灣來，對方回信不知台灣在哪？他不死心，再去信附上地圖說明，原來當時歐洲地圖上標註為「福爾摩沙」。

劉文舉表示，德國原品牌為「Mocha」，他引進後申請商標改為「Mocca」，自此誕生了摩卡咖啡。30年前再從巴西進口原生豆製作，也有在大陸設廠，現在銷往美國洛杉磯等城市。

劉文舉也提到國人喝咖啡，從早期的3合1、2合1到後來的單品咖啡，也見證國人喝咖啡的演變，他個人雖然86歲了，仍是每天喝自家產品，只是改為代糖。

劉文舉表示，有次太太在榮總出院叫不到復康巴士，了解到復康巴士的不足，他雖然自己買了一輛可讓輪椅上下的車子，但同理到其他的需求者，加上常從媒體上看到新北市復康巴士的捐贈，因此主動與社會局聯絡捐贈事宜。

謝政達表示，新北市擁有全國最多的復康巴士，董事長捐贈這輛是第583輛，但因新北市身障人口有17萬多人，半數肢體障礙行動不便者或失能長輩都有需求，市府也推動共乘制，摩卡咖啡捐贈的剛好是雙乘坐，相信可以造福更多人。