2020台北金融博覽會 富邦金控打造金融服務「馬拉松」

2020台北金融博覽會今(27)日盛大登場， 富邦金控攜手子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、 富邦證券、富邦投信以馬拉松「富邦帶你一起Run」為主題， 打造專屬跑道場景貫穿展區，象徵人生如同一場個人馬拉松， 在每個生涯階段中，富邦提供創新且多元的金融服務， 陪伴大家一起跑向美好人生！現場特別規劃五大站點「小資起跑」、 「安心保險」、「親子理財」、「財富衝刺」、「退休規劃」， 結合特色互動遊戲與說明，邀請民眾現場體驗。

國人癌症發生率持續攀升，其中高價的癌症標靶藥的費用， 對小資族或剛出社會的年輕人都是龐大負擔。 富邦產險推出業界首張個人實支實付型「愛藥即時」癌症標靶保險， 保戶僅需負擔小額保費，即能享有最高300萬的癌症標靶治療藥物 費用保障。

富邦產險以「癌症標靶治療」為主題，設置「搶救小保大作戰」 射擊遊戲，邀請民眾化身神槍手，在有限的存款及時間下， 瞄準螢幕中的癌細胞，就像癌症標靶藥物一樣，在較小的副作用下， 精準地幫助遊戲主人翁小保擊退癌細胞。另外癌症標靶藥費用高昂， 遊戲中的射擊子彈象徵小資族有限的存款， 藉此提醒民眾應盡早為健康醫療保障做足規劃，投保富邦產險「 愛藥即時」專案，是人生起跑時的最佳小資保障方案。

富邦人壽近年不僅推出「放個鹿Fun group APP」，以健康、運動為主軸，推廣健康管理及保險概念， 更領先同業打造互動社群遊戲「虛擬保險館」， 以各種有趣的生活情境設計虛擬保單，例如颱風下雨、 加班勞累等風險狀況，藉由虛擬投保體驗， 引領民眾深入淺出認識保險，進而在現實生活中懂得善用保險商品、 實踐風險轉嫁。

富邦人壽於展覽中以虛擬互動社群遊戲為主軸，結合AR擴增實境體 驗，規劃「虛擬保險館」、「放個鹿Fungroup APP」、「官方社群平台」等任務關卡，民眾只要完成任務， 即可獲得數位代幣兌換贈品，讓民眾在寓教於樂的氛圍下， 了解風險保障的意識。

富邦證券運用科技結合投資理財核心職能， 投入各項開戶及交易平台與APP的優化， 提供民眾更優質的線上金融服務體驗， 且因應交易市場變革例如逐筆交易制度、盤中零股交易制度， 積極開發系統及新制推廣，成為民眾最佳的投資理財夥伴。

為讓民眾能更了解投資理財的觀念， 富邦證券特別在展場設置雙人腳踏車理財協力賽互動遊戲， 不論是夫妻、親子或朋友都能一起踏上理財之路， 同心協力控速前進，持之以恆，透過海外複委託投資， 達成股債平衡，投資更穩健，運用定期定額ETF、零股投資， 長期小額投資，用複利效果放大教育基金， 現場挑戰成功可獲得爆米花一份外，還有機會獲得Line Points 100點。

市場近年掀起存股風潮， 定期定額存股更成為進入市場的最佳敲門磚， 存股就像人生的一場馬拉松，中途或許有起伏，但唯有不疾不徐、 有紀律的操作，總是會到達終點。富邦投信建議， 投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置， 分散買進時點並持續投資，長期下來可降低市場波動風險， 且不受短期景氣循環影響，並能兼顧收益。

富邦投信在展區攤位舉辦「存股投資術」活動，於Line官方帳號 搜尋「富邦投信」，加入富邦投信Line官方帳號， 並完成好友綁定，就可以參加好禮三重送「來店禮」、「回答問題 轉好禮」、「互動遊戲 抽好禮」活動，活動期間共有近4,000份Line Points的中獎機會。

退休規劃就像一場馬拉松，比持久、比耐力， 堅持到底就有機會樂享退休生活。台北富邦銀行推出「富樂退 富了退」專案，以淺顯易懂又有趣的互動遊戲「富識島國 樂退尋秘」讓民眾體驗退休規劃的精髓，遊戲除了分享退休金制度、 投資理財秘笈，亦內建不同職業的退休金公式提供財務缺口試算， 玩一輪即能掌握退休金規劃全貌， 並獲得一份客製化退休理財配置建議。此外， 北富銀也主動關懷客戶的退休生活，日前舉辦多元樂退生活講堂， 包括運動養生、深度旅遊、藝術鑑賞等， 並安排專人於講堂現場進行退休金規劃諮詢。

此次金融博覽會活動現場(2020/11/27-29)， 民眾只要完成「富識島預言」遊戲、分享至社群媒體，以及參與「 鬼谷子神算」體驗退休金試算與規劃， 即可獲得專屬的退休錦囊妙計與精美環保玻璃吸管(數量有限送完為 止)，每日還有Show Girl不定時舉辦快問快答贈好禮活動， 歡迎有興趣的民眾一起來尋找退休大秘寶！