2020台北金融博覽會 富邦金控打造金融服務「馬拉松」

2020台北金融博覽會今(27)日盛大登場，富邦金控攜手子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信以馬拉松「富邦帶你一起Run」為主題，打造專屬跑道場景貫穿展區，象徵人生如同一場個人馬拉松，在每個生涯階段中，富邦提供創新且多元的金融服務，陪伴大家一起跑向美好人生！現場特別規劃五大站點「小資起跑」、「安心保險」、「親子理財」、「財富衝刺」、「退休規劃」，結合特色互動遊戲與說明，邀請民眾現場體驗。
國人癌症發生率持續攀升，其中高價的癌症標靶藥的費用，對小資族或剛出社會的年輕人都是龐大負擔。富邦產險推出業界首張個人實支實付型「愛藥即時」癌症標靶保險，保戶僅需負擔小額保費，即能享有最高300萬的癌症標靶治療藥物費用保障。
富邦產險以「癌症標靶治療」為主題，設置「搶救小保大作戰」射擊遊戲，邀請民眾化身神槍手，在有限的存款及時間下，瞄準螢幕中的癌細胞，就像癌症標靶藥物一樣，在較小的副作用下，精準地幫助遊戲主人翁小保擊退癌細胞。另外癌症標靶藥費用高昂，遊戲中的射擊子彈象徵小資族有限的存款，藉此提醒民眾應盡早為健康醫療保障做足規劃，投保富邦產險「愛藥即時」專案，是人生起跑時的最佳小資保障方案。
富邦人壽近年不僅推出「放個鹿Fun group APP」，以健康、運動為主軸，推廣健康管理及保險概念，更領先同業打造互動社群遊戲「虛擬保險館」，以各種有趣的生活情境設計虛擬保單，例如颱風下雨、加班勞累等風險狀況，藉由虛擬投保體驗，引領民眾深入淺出認識保險，進而在現實生活中懂得善用保險商品、實踐風險轉嫁。
富邦人壽於展覽中以虛擬互動社群遊戲為主軸，結合AR擴增實境體驗，規劃「虛擬保險館」、「放個鹿Fungroup APP」、「官方社群平台」等任務關卡，民眾只要完成任務，即可獲得數位代幣兌換贈品，讓民眾在寓教於樂的氛圍下，了解風險保障的意識。
富邦證券運用科技結合投資理財核心職能，投入各項開戶及交易平台與APP的優化，提供民眾更優質的線上金融服務體驗，且因應交易市場變革例如逐筆交易制度、盤中零股交易制度，積極開發系統及新制推廣，成為民眾最佳的投資理財夥伴。
為讓民眾能更了解投資理財的觀念，富邦證券特別在展場設置雙人腳踏車理財協力賽互動遊戲，不論是夫妻、親子或朋友都能一起踏上理財之路，同心協力控速前進，持之以恆，透過海外複委託投資，達成股債平衡，投資更穩健，運用定期定額ETF、零股投資，長期小額投資，用複利效果放大教育基金，現場挑戰成功可獲得爆米花一份外，還有機會獲得Line Points 100點。
市場近年掀起存股風潮，定期定額存股更成為進入市場的最佳敲門磚，存股就像人生的一場馬拉松，中途或許有起伏，但唯有不疾不徐、有紀律的操作，總是會到達終點。富邦投信建議，投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置，分散買進時點並持續投資，長期下來可降低市場波動風險，且不受短期景氣循環影響，並能兼顧收益。
富邦投信在展區攤位舉辦「存股投資術」活動，於Line官方帳號搜尋「富邦投信」，加入富邦投信Line官方帳號，並完成好友綁定，就可以參加好禮三重送「來店禮」、「回答問題 轉好禮」、「互動遊戲 抽好禮」活動，活動期間共有近4,000份Line Points的中獎機會。
退休規劃就像一場馬拉松，比持久、比耐力，堅持到底就有機會樂享退休生活。台北富邦銀行推出「富樂退 富了退」專案，以淺顯易懂又有趣的互動遊戲「富識島國 樂退尋秘」讓民眾體驗退休規劃的精髓，遊戲除了分享退休金制度、投資理財秘笈，亦內建不同職業的退休金公式提供財務缺口試算，玩一輪即能掌握退休金規劃全貌，並獲得一份客製化退休理財配置建議。此外，北富銀也主動關懷客戶的退休生活，日前舉辦多元樂退生活講堂，包括運動養生、深度旅遊、藝術鑑賞等，並安排專人於講堂現場進行退休金規劃諮詢。
此次金融博覽會活動現場(2020/11/27-29)，民眾只要完成「富識島預言」遊戲、分享至社群媒體，以及參與「鬼谷子神算」體驗退休金試算與規劃，即可獲得專屬的退休錦囊妙計與精美環保玻璃吸管(數量有限送完為止)，每日還有Show Girl不定時舉辦快問快答贈好禮活動，歡迎有興趣的民眾一起來尋找退休大秘寶！