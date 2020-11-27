限定開賣 大遠百聯名推出新北十冠茶特展

新北市自民國100年起至今，已連續10年榮獲全國 製茶技術競賽冠軍，茶品質備受肯定，為名副其實的「冠軍茶鄉」。 今年冬茶也結合全國製茶技術競賽10年冠軍」、「 新北六大特色茶」及「地方創生團隊」3大主題，與Mega City板橋大遠百合作推出互動式展覽，今(27)日起至12月 4日都能到板橋大遠百免費參觀，同時11月28、29日兩日邀請 本(109)年度全國製茶技術競賽冠軍及新北市在地茶師於現場沖 泡「熊青ㄟ」冬茶給民眾嚐鮮，為本年度冬茶暖場。

副市長吳明機表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400 噸，產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區， 產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續10年奪得全國部分 發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定， 是名副其實的「冠軍茶鄉」， 為了讓大家更了解新北市在地優質茶品及累積10年的冠軍製茶技術 ，也首次結合「全國製茶技術競賽10年冠軍」、「 新北六大特色茶」及「坪林地方創生團隊」推出十冠茶特展， 並於產地推廣期間，推出「冠軍茶鄉點心盒」， 邀請大家來參觀十冠茶特展也到坪林冠軍茶鄉品嚐在地茶食。

今(27)日由台北市知名主廚劉一叡與吳明機副市長及板橋大遠百 黃永芳經理共同推出期間限定的冠軍茶鄉點心盒，共有台式及日式2 種款式皆為150元，即日起可線上預購。同時自今日起至12月4 日可到Mega City板橋大遠百9樓威尼斯廣場十冠茶特展開展，11月28、 29日更加碼邀請本年度全國製茶技術競賽冠軍及新北市在地茶師擺 設茶席，邀請大家來大遠百血拚的同時， 可以駐足威尼斯廣場參觀展覽，品嚐新北各類特色茶風味。

農業局表示，12月5、6、12、13日坪林產地推廣也安排了「 名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」、「茶事體驗營」、「百人搓茶湯圓」、 「茶料理DIY」、 並與在地的地方創生團隊合作規劃老街裝置藝術及老街一系列精彩活 動，將在地特色融入。在冬茶上市之時，來坪林有喝、有玩又有拿， 歡迎闔家來走訪坪林。12月19、20日也舉辦消費地展售會， 新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也都買的到。 更多活動詳情請上新北市農業局-稼日蒔光查詢(https:// www.facebook.com/agr.ntpc )。

照片來源：新北市政府農業局提供