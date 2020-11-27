【結局令人舒適】中國女子抽獎中了高級轎車樂翻天、 主辦單位賴帳只肯給汽車模型

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）上海一名羅姓女子去年應邀參加某公司「三八女王節」的活動，幸運地抽中頭獎的高級轎車。興奮的羅女還將照片發到朋友圈中炫耀。不料活動結束後，主辦單位卻告訴她，這輛車是內定給員工的，最多只能給她汽車模型而已，讓羅女憤而告上法院。

近日上海市第一中級人民法院終審判決，活動主辦方需按照約定給羅姓女子獎品。

綜合中國媒體報導，2019年3月8日，上海市善玉生物科技有限公司旗下品牌產品在福建莆田市舉辦「三八女王節」活動，現場還舉行抽獎活動，特等獎為價值人民幣360800元的（約新台幣156萬）的林肯大陸（Continental）轎車一輛，一等獎則是現金紅包3888元人民幣（約新台幣1萬6千8百元）。

羅姓女子上台領獎（圖片翻攝自微信公眾號柳州晚报）

當天羅姓女子應活動工作人員林某邀請，繳納了人民幣188元（約新台幣815元）參加活動抽獎，並幸運地抽中了頭等獎的汽車。羅姓女子相當開心，還拍照發在微信的朋友圈中，各路好友紛紛點贊。

然而活動結束後，主辦單位告訴她，「這輛車本是內定給員工的，希望能諒解」。

之後雙方協商許久，主辦單位只願意提供該轎車的模型給羅姓女子。

羅姓女子不忿，告上法院。在法庭上主辦單位先是表示，特等獎就是汽車模型，爾後又說是該林肯轎車半年的使用權，最後表示自己只是贊助商，不是主辦方等等。

雙方在法庭上唇槍舌戰，11月25日上午，上海市第一中級人民法院做出終審判決，活動主辦方需按照約定給羅女士獎品，也就是林肯大陸轎車一輛。

許多看熱鬧的網友表示「能公開拿著內定的雞毛當令箭，這家公司也當真是深得梁靜茹的勇氣真傳了！」「都內定了，還能被人抽走，作弊都不會」

「我們公司就是，抽獎嘉賓抽到的紙條跟讀出來的名字，就不是一個人。」