台灣捐血率世界第一 蔡總統籲年輕人捲袖加入

總統蔡英文今天接見績優捐血人代表致詞表示，108年度國民捐血率達到了7.77%，這是世界第一，也是全台灣所有熱心又熱血的民眾共同寫下的紀錄，非常不簡單。她並呼籲更多的熱血青年一起踴躍加入捐血的行列。



總統蔡英文上午在總統府接見「108年度績優捐血人代表」致詞表示，今年因為疫情的關係，沒有舉行公開的捐血績優表揚大會，在疫情相對比較穩定的現在，邀請績優捐血人代表到總統府，就是希望可以當面致上最高的肯定以及感謝。



總統說，尤其是今年世界各國都受到疫情的波及，台灣用血依然非常的穩定，沒有受到影響，這都要感謝所有績優捐血人的付出。



她說到，績優捐血人在捐血的這個志業上，可以說是風雨無阻、不屈不撓、非常的有毅力，也非常的堅持，所以獲得這份榮耀的肯定，真的是非常不簡單。



總統表示，大家常說一句話「就是捐血一袋、救人一命」，捐血人的熱心跟熱血不但造福了很多需要的民眾，也為整個台灣社會創造很多的祝福和溫暖。大家這麼投入捐血的運動，有很多不同的原因跟堅持，背後也有很多不同的故事。



總統表示，108年度國民捐血率達到了7.77%，這是世界第一， 也是全台灣所有熱心又熱血的民眾共同寫下的紀錄，非常的不簡單。



她說，在制度上，政府也導入精準輸血醫療的概念，成立南部血液成分製造中心，打造世界級的制度化系統，希望可以建立一套高效能捐供血的管理系統，來維護供血的品質，同時也保障病人的用血安全。



她進一步表示，受到少子化跟人口老化的影響，年輕世代的捐血人越來越少，今天現場很多的代表都已經捐血捐了幾十年了，還說要活到老、捐到老，都是非常優秀的捐血典範，所以她要呼籲更多的熱血青年一起踴躍加入捐血的行列。