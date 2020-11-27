南韓「N號房」一審出爐 性剝削74名女性主嫌重判40年

今年初爆出的南韓「N號房」事件，25歲案中主嫌趙主彬一審被判40年。(圖/美聯社) 今年初爆出的南韓「N號房」事件，25歲案中主嫌趙主彬一審被判40年。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）今年3月震驚國際社會的南韓「N號房」事件，25歲主嫌趙主彬（Cho Ju-bin）涉嫌在通訊軟體中，使用聊天室傳送少女性虐影片，藉以圖利。昨(26日)法院一審判決結果出爐，趙主彬被判刑40年，另外多名共犯及付費會員亦同遭判刑。

首爾中央法院表示，主嫌趙主彬在受審時聲稱，僅透過手段騙取裸照或不雅影片，然而有多名受害女性出面作證，表示自己確實受到勒索與威脅，因此法官考量到趙主彬的態度與犯罪嚴重性，一審後判處他監禁40年。根據中央社，另外在38名犯罪同夥中，有5名的判刑結果亦出爐，其中一名年僅16歲者則被處最長10年、最短5年徒刑。也有付費會員被判處8年及7年之有期徒刑。

「N號房」聊天室起源於2018年12月，被害者高達74位，其中包含16名未成年女性。被害者受到誘騙後，其裸照或不雅影片會被散播至加密即時通訊軟體Telegram的聊天室中，人數最多的群組竟高達2.35萬人。部分受害者亦受到性侵，或其他更令人髮指之虐待，且都被錄影上傳，甚至直播。

根據美聯社，南韓政府一直都在處理網路性犯罪的問題，不只是像N號房這種性剝削影片販售的私密群組，也包含公共場合中偷拍女性影片或相片之行徑。由於此次事件情節嚴重，南韓舉國震驚，總統文在寅對此指示，定要徹查所有相關案件，並清查類似的非法聊天室，嚴懲所涉案人士及使用者。