【恐國安滲透疑慮？】印度4度出手再封43款APP、 中國駐印大使跳腳大喊「歧視」！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）印度電子和信息技術部11月24日發佈公告，以「損及印度國家安全及公共秩序」為由下架43個中國手機應用程式，包括阿里巴巴集團開發的全球速賣通（AliExpress）、淘寶直播，湖南衛視官方電視app等。

印度電子和信息技術部在公告中表示，這43個應用程式涉及損害印度主權及領土完整、國防、國安及公共秩序，因此根據印度中央政府《信息技術法》69A條例，禁止這些程式在印度使用。

這43個中國APP， 包括淘寶直播（Taobao Live）、芒果電視（Mango TV）、湖南衛視官方電視APP（MGTV-HunanTV official TV APP）、阿里賣家（AliSuppliers）、全球速賣通（AliExpress）等。

其中印度是「全球速賣通（AliExpress）」海外最大市場，本次大批阿里巴巴集團旗下app遭封鎖，印媒認為將帶給該集團極大打擊。

這是印度中央政府第4次宣佈禁用名單，6月底中印在拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡後，印度封鎖下架包括「抖音」、「微博」等59個中國APP。

7月份又追加禁止了47種中國App。9月2日再禁118個中國APP在印度市場上銷售，包括騰訊的手機遊戲「絕地求生」《PlayerUnknown's Battlegrounds》(PUBG)、支付寶、百度、新浪新聞、微信閱讀、優酷以及手機淘寶等知名中國APP等。

中國駐印度大使館25日發佈聲明，反對印度政府禁用有中國背景手機應用程式，控訴印度政府此舉帶有「歧視性」，並表示「雙方應在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏的正確道路。」