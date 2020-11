【恐國安滲透疑慮？】印度4度出手再封43款APP、 中國駐印大使跳腳大喊「歧視」！

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)印度電子和信息技術部11月24日發佈公告,以「損及印度國家安全及公共秩序」為由下架43個中國手機應用程式,包括阿里巴巴集團開發的全球速賣通(AliExpress)、淘寶直播,湖南衛視官方電視app等。

印度電子和信息技術部在公告中表示,這43個應用程式涉及損害印度主權及領土完整、國防、國安及公共秩序,因此根據印度中央政府《信息技術法》69A條例,禁止這些程式在印度使用。

這43個中國APP, 包括淘寶直播(Taobao Live)、芒果電視(Mango TV)、湖南衛視官方電視APP(MGTV-HunanTV official TV APP)、阿里賣家(AliSuppliers)、全球速賣通(AliExpress)等。

其中印度是「全球速賣通(AliExpress)」海外最大市場,本次大批阿里巴巴集團旗下app遭封鎖,印媒認為將帶給該集團極大打擊。

這是印度中央政府第4次宣佈禁用名單,6月底中印在拉達克加萬谷發生「肉搏戰」,造成至少20名印度軍人死亡後,印度封鎖下架包括「抖音」、「微博」等59個中國APP。

7月份又追加禁止了47種中國App。9月2日再禁118個中國APP在印度市場上銷售,包括騰訊的手機遊戲「絕地求生」《PlayerUnknown's Battlegrounds》(PUBG)、支付寶、百度、新浪新聞、微信閱讀、優酷以及手機淘寶等知名中國APP等。

中國駐印度大使館25日發佈聲明,反對印度政府禁用有中國背景手機應用程式,控訴印度政府此舉帶有「歧視性」,並表示「雙方應在對話協商基礎上,使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏的正確道路。」

