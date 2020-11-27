北歐永續論壇台北登場　柯文哲：盼吸收先進國家經驗

（台灣英文新聞／財經組 台北採訪報導）由瑞典、芬蘭及丹麥等北歐三國攜手台北市政府主辦的永續能源與環境論壇週四（26）午間舉行，盼藉此促進北歐與台灣在永續產業更多的合作與交流。

「2020 北歐永續能源與環境論壇」由瑞典、芬蘭，以及丹麥在台辦事處主辦，今年來到第二屆，並首度與台北市政府合作共同辦理。開幕儀式後分為兩場依「再生能源與能源效率」、「智慧及永續建築」為主題展開論壇。

丹麥駐台代表柏孟德（Bo Mønsted）致詞時表示，北歐國家，不論是人民、公部門，乃至於企業界長久以來都支持永續發展，永續發展對北歐國家來說，是促進成長的動力。

提及永續發展也激發創新及新科技的發展，柏孟德認為，丹麥公司所提出的永續解決方案，在台灣推動循環經濟的路上能扮演重要角色。

瑞典駐台代表孔培恩（Bengt G Carlsson）除了表示很高興能和台灣分享北歐的最新技術外，也指出北歐永續能源與環境論壇今年的規模更勝以往。

孔培恩提及，去年有七家北歐公司參與論壇，今年則來到10家，此外參與人數也在今年成長百分之50，來到將近200位；他也期待看到論壇在未來幾年持續擴大。

台北市長柯文哲則表示，台北市政府相關局處都有參加論壇的分組討論，盼透過經驗分享跟交流活動，可以吸收先進國家的經驗，有助台北市政推廣，讓台北推動宜居永續的目標更為順利。

柯文哲指出，台北市作為首都，在推動經濟發展的同時，也要兼顧環境保護及生活品質的提升，市政府全力打造台北市成為一個低碳、韌性、宜居、永續的城市，即便現在全世界都受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，這項工作仍要繼續推動。

根據芬蘭在台辦事處，北歐企業於提供永續解決方案上具有全球領先的地位，其解決方案不但有助於資源有效利用、減少環境破壞，更能在永續發展的趨勢下取得更好的產業競爭力。

瑞典、芬蘭、丹麥在台辦事處連續兩年藉此論壇帶來北歐在永續相關產業最具競爭力的公司，來台灣介紹其永續解決方案，期盼能促成台灣與北歐國家更多的技術交流、共同研究，以及產業合作。