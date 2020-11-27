新加坡李國煌擦肩金馬影帝展大度　從大男人到變裝皇后從影最大挑戰

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)新加坡男星李國煌以喜劇《男兒王》入圍金馬57最佳男主角，雖和今年影帝無緣，但國煌哥的實力及幽默，讓許多台灣粉絲敲碗希望明年再相見，現在先一起來看看李國煌專訪吧！

《男兒王》主演李國煌雖和金馬影帝寶座擦肩，但他不畏疫情及隔離，為了頒獎典禮特地來台讓人感動，也讓更多台灣觀眾認識他並增加許多粉絲，甚至許多人向金馬敲碗，希望幽默風趣的國煌哥明年能來主持頒獎典禮。

驚訝的是，21日頒獎典禮後電影慶功宴上，國際大導李安也意外現身，可見李國煌的實力及好人緣，然而他也不忘跟李安「討」演出機會，獲李安盛讚他表演得很好，李國煌則回「你知道就好」，笑翻現場。

「我要他們因為我笑，而不是嘲笑我」－《男兒王》



《男兒王》劇照(圖/滿滿樂)

此次演出堪為李國煌從影以來最大挑戰，熱愛表演的他在《男兒王》中飾演濃妝豔抹的變裝皇后，對他來說理應輕而易舉，但李國煌卻說，「這個角色好演也不好演，是個有層次的故事」，表面看似光鮮亮麗，其實是為了家庭賣力演出，幽默卻殘酷的道出現代人心聲。

自稱「綜藝咖」的國煌哥跟好友吳宗憲一樣，「一拿到麥克風就停不下來，很怕冷場」，選擇接演此次看似娛樂性很高的角色，是否也呼應個人特質？他說，當初從劇本就感覺到主角的心裡有很多掙扎跟轉變，好演在於他有趣，難演在於對不同階段心情的詮釋，是個很有層次的角色，也讓他很想挑戰。

李國煌說，以往多接演草根性的小市民，甚至有點大男人主義，不是講話很大聲就是開口罵人，但此次的角色是一個為了家庭，被迫做這份工作，但又不能讓家人知道，最後卻被揭發，「你想像當一個老婆跟孩子，發現自己老公跟爸爸是變裝皇后時的心情」，是多麼震撼！



李國煌在《男兒王》中演出本為普通上班族，某天突然收到解僱信後求職無門，之後變成扮裝俱樂部之后(圖/滿滿樂)

他認為，這是現在父母都會面對的問題，雖然有些人看不起這些變裝皇后，還是要教育下一代去愛他們，但很矛盾的是，要有愛心但又不希望自己的小孩跟他們一起，不過他們也沒有犯法，為什麼我們要排斥他，叫孩子遠離他們？

「我很尊重他們，你取笑他們，但你敢這樣做嗎？」李國煌說，以前在泰國或新加坡尾牙秀上看過變裝皇后，看到他們在台上對嘴表演，拿自己樣貌開玩笑只為取笑觀眾，有時候可能只是為了三餐，但演出卻絕對不馬虎。

「希望大家不要取笑變裝皇后或跟我們比較不同的人，他的出現不會影響你的生活，為什麼我們不能接受他？說不定他學歷比你高，本事比你好，但這種情況下能不能接受他們又另當別論」，李國煌說。

有趣的是，李國煌形容，「這是部看了你會後悔的電影，因為不夠所以要二刷！」他也透露《男兒王》將有續集；另外，李國煌主演的新加坡喜劇《我們的故事之沉默的年代》，探討在當地政府多變的政策下，小老百姓該如何生存，預計明年一月星國上映。

《男兒王》已於金馬影展結束放映，獲觀眾熱烈回響，並奪下金馬「最佳造型獎」，台灣上映檔期正在敲定。



《男兒王》預告(影/Youtube)