武漢肺炎擴散迅速中國封鎖消息 內蒙古滿洲里變相進入封城

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國境內武漢肺炎疫情反彈，內蒙古滿洲里市21日新增2起本土個案後，官方嚴控消息，啟動全面普篩、封閉市內2家醫院，24日進一步宣佈封城，市內公車、鐵路及飛機皆暫停營運。

《新唐人電視台》報導，截至26日，滿洲里市共有確診病例11例，疑似病例2例，無症狀感染病例1例。

內蒙古衛健委表示，22日起啟動全員核酸檢測工作，截至25日晚，累計核酸檢測203326人，發現陽性數10人，其餘結果均為「陰性」。並排查出密切接觸者658人，均已集中隔離醫學觀察。

此外，針對確診病患所居住的6個社區採取封閉管理，部分街道進行交通管制。

報導指出，雖然官方宣佈確診病例僅12例，疫情可防可控，滿洲里市24日卻突然進入封城狀態。

滿洲里市委書記杜聯合表示，為有效控制疫情，滿洲里市內鐵路、飛機、以及市內公車交通全面停止。

此外，滿洲里市人民醫院10多個科室門診停診，南區醫院門診及各臨床科室也暫停非緊急醫療工作。

僅12例確診，官方卻大規模停駛交通並封閉2大當地醫院，讓當地民眾相當恐慌，擔心疫情已經一發不可收拾。

報導指出，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友就曾於月初示警，新型冠狀病毒已發生變異，隨著冬天到來，溫度降低，中國面臨疫情反彈威脅。