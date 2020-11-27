免役男輕忽下背痛　脊椎變形痛到只能側睡

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名年輕男子在7年前確診僵直性脊椎炎而免服兵役，然而，長期下背疼痛的症狀一直誤以為是工作時搬重物所致，從未回診治療。不料，疼痛症狀日益嚴重，不僅造成行走困難，晚上甚至只能以側睡姿勢入睡，就醫檢查後才驚覺，原本的脊椎與髖骨已經沾黏變形，經會診骨科醫師安排人工關節後才恢復正常行走，現階段門診透過藥物治療搭配運動復健，順利重返正常生活。

疾病好發年輕族群 延遲診斷恐致脊椎變形

三軍總醫院風濕免疫科劉峰誠醫師表示，僵直性脊椎炎是好發於20至30歲年輕族群，主要症狀為慢性下背痛與脊椎僵硬造成的活動受限，許多患者經常睡到一半痛醒，需要起床活動緩解疼痛後才能繼續入睡。此外，僵直性脊椎炎也經常合併有接骨點發炎、虹彩炎等脊椎以外的症狀，影響層面相當廣泛。如果沒有及早鑑別診斷，脊椎有高風險發生沾黏變形，導致腰椎活動受限，為日常生活帶來諸多不便。像上述案例在就診時脊椎已經前曲35度，從外觀就能看出明顯駝背，不僅正常步行有困難，睡眠也受到影響，嚴重影響生活品質。

下背痛超過3個月 應儘早治風濕免疫科檢查

許多患者認為下背痛只要吃止痛藥忍過去即可，但其實疾病對脊椎的傷害仍在繼續。劉峰誠醫師強調，民眾若發現下背痛症狀如果持續一段時間仍未改善，應儘早至風濕免疫科檢查，避免脊椎沾黏的發生。以前診斷僵直性脊椎炎主要會依循4大準則：(1)下背痛及僵硬超過三個月，休息亦無法減輕症狀(2)腰椎活動範圍受限(3)擴胸範圍受限(4) X光檢查有薦腸關節炎，符合準則中第4項加上1~3項中任一項就會高度懷疑是僵直性脊椎炎，必要時也會以抽血檢查加上問診進行綜合診斷。

症狀未改善 可經評估申請生物製劑

此外，許多患者常將症狀歸因於運動傷害、姿勢不良，或是生活壓力所致，近年來，也有許多正值學齡的年輕個案把疾病錯當生長痛，錯過治療黃金時機。劉峰誠醫師指出，在非藥物治療方面，患者仍應配合適度復健運動增加脊椎與關節的活動度。而在治療方面，有止痛消炎藥與免疫調節劑，另有生物製劑如抗腫瘤壞死因子抑制劑(anti-TNFa)與 IL-17抑制劑 (anti-IL17)，可以精準抑制發炎因子，有助於緩解症狀並減少脊椎沾黏風險。由於標靶治療機轉為直接針對身體中引起關節發炎的媒介進行攻擊，治療更為精準，亦可減少對正常細胞的傷害，建議患者與醫師討論合適的治療方案。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48235/

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