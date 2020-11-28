衣索比亞政府軍逼近提格雷首府　泰格瑞人：抗戰到底

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）衣索比亞中央政府與地方泰格瑞省(Tigray)的衝突激化已經逾一個月，在25日要求地方武裝勢力投降的最後通牒期限過後，總理阿比(Abiy Ahmed)宣布，內戰已進入「最後階段」，中央的軍隊很快將攻擊泰格瑞省首府默克萊(Mekelle)。

然而，儘管阿比呼籲默克萊的民眾待在家中，並保證政府軍將把對平民的傷害降到最低，隨著政府軍逼近默克萊，聯合國仍對可能發生的戰爭罪提出警告。

由於政府軍在進軍途中，多處遭佔領的提格雷人村鎮已傳出大量傷亡，約有上百人被殺、上千人則被迫離開家園，聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michele Bachelet)指出，由於戰爭罪可能會在軍隊進城後發生，默克萊的居民正陷入「危險的處境」當中。

然而，因為政府切斷了該省包括電話、手機和網路等對外聯絡方式，外界很難掌握內部確切的狀況，仍在默克萊城內的記者Daniel Berhane透露，至截稿為止，政府軍還沒有對該城發起攻擊，因此生活還算正常，咖啡廳、餐廳等地仍舊擠滿了消費者。

BBC分析指出，政府軍曾考慮使用大規模的火砲轟擊壓制泰格瑞省軍隊，但是這種攻擊方式極不準確，轟炸過程中不只會波及平民建築，還可能有大量平民死傷，但是如果不這麼做，政府軍可能會陷入巷戰泥淖中，如此將大幅拖長作戰時間，潛在的人道傷害就會更大。

一些專家則認為，內戰爆發以來，即使政府軍進展順利，佔領多處泰格瑞省軍據點並成功推進至首府，但依然付出人員傷亡的代價，在泰格瑞人民解放陣線主席格布雷麥可(Debretsion Gebremichael)誓言抗戰到底的情況下，泰格瑞省軍可能在默克萊淪陷後持續以游擊戰對抗政府，這無疑將影響地區穩定。