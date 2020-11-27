【新冠肺炎】數據霧煞煞？ 英國下令檢視阿斯特捷利康-牛津疫苗安全性

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）藥廠阿斯特捷利康（AstraZenca）與英國牛津大學攜手研發的AZ-Oxford新冠肺炎（COVID-19）疫苗，23日才宣布有效性達七成，正當全球歡欣鼓舞地迎接這疫苗好消息時，卻傳出試驗過程有瑕疵，雲遮霧罩的資訊，讓疫苗究竟能否上市，再蒙上陰影。

CNN報導，此一疫苗試驗，共分兩組受試者。第一組2,741人，先打了半劑，一個月後再打完整一劑，此組疫苗防護力達90%。第二組8,895人，先打了一劑，一個月後再打一劑，效力達62%。阿斯特捷利康因此將兩次成果平均，得出了有效性達70%的結果。

專家原本就對這兩組做法感到不解，而藥廠高層24日更向《路透》透露，是因為「失誤」，才讓第一組人員接受了半劑疫苗。牛津26日也向CNN表示，是「製造過程問題」才導致了這項失誤，並指此一問題已解決，第三階段試驗整合兩組做法，由英國官方單位監管執行。

外界批評藥廠與牛津大學未能揭露試驗過程的失誤，以及兩組人數差距的原因，質疑資訊透明度。對此，藥廠方面一再淡化失誤一事，稱不影響試驗結果，並盼世人多將焦點放在正面消息。

在排山倒海的質疑聲中，《美聯社》指出，英國政府27日已指示相關單位就AZ-Oxford疫苗是否符合安全標準、是否可授權使用，進行評估。

相較於輝瑞（Pfizer-BioNTech）與Moderna疫苗，AZ-Oxford疫苗的優勢在於，可貯存於一般冷凍庫，意味更易於運送至全球各地，包括發展中國家。此外，阿斯特捷利康同意不會在此武漢肺炎肆虐下圖利，因此願以較便宜價格出售疫苗。