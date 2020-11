泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)泰國百年來首位貴妃詩妮娜9月重獲「龍寵」風光回宮後,出席活動表現親民優雅,累積了不少粉絲。但近日數十張詩妮娜的私密照片卻在網上流傳,形象大傷。

長期研究泰國王室的英國記者安德魯表示,流傳這些照片的人,極有可能是王后為阻止詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)歸來的手段。

英國記者安德魯22日在推特上推文,寫著「3個月前,我收到一張SD卡,裡面有1443張詩妮娜的私人照片。這些照片拍攝於2012年6月到2014年11月。

很顯然,這些照片應該來自詩妮娜曾經擁有過的三部蘋果手機之中(iPhone 4S,iPhone 5S和iPhone 5)。」

安德魯並沒有公佈照片,但他表示,這些照片大多是詩妮娜的自拍,並充滿性暗示,因為這些有可能是要給泰王看的。

消息一出,震撼泰國朝野上下。

安德魯表示,許多媒體應該也收到這批照片,寄出這些照片的人應該是支持王后蘇提達的其他內部王室人員。

隨著貴妃詩妮娜高調回宮,與王后蘇提達的內部鬥爭也逐漸升級。

「這些照片,可能是蘇提達王后阻止詩妮娜歸來的手段。」,安德魯表示。

回宮後的詩妮娜一反常態開始走親民優雅路線,參加王室活動時,不僅與民眾打成一片,對於合照也來者不拒,逐漸在泰國民間累積高人氣。

與英國皇室不同,泰國國王大權在握,除了是全世界最富有的君王以外,還擁有行政權、立法權及軍權。

武漢肺炎爆發以來,泰國是第一個出現確診病例的境外國家。當曼谷進入半封城之際,傳出泰王瓦吉拉隆功攜20名後宮妃嬪在德國阿爾卑斯山附近四星級酒店度假兼防疫,舉國嘩然。

間接引發泰國民眾上街抗議,三大訴求,要求落實真正民主。

⚠️ Thailand's royal family is facing another scandal following the leak of hundreds of intimate photographs of King Vajiralongkorn's official consort Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi amid savage infighting among competing palace factions. #WhatsHappeningInThailand 1/15 pic.twitter.com/ybE0KcmH8Q