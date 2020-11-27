泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）泰國百年來首位貴妃詩妮娜9月重獲「龍寵」風光回宮後，出席活動表現親民優雅，累積了不少粉絲。但近日數十張詩妮娜的私密照片卻在網上流傳，形象大傷。

長期研究泰國王室的英國記者安德魯表示，流傳這些照片的人，極有可能是王后為阻止詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）歸來的手段。

英國記者安德魯22日在推特上推文，寫著「3個月前，我收到一張SD卡，裡面有1443張詩妮娜的私人照片。這些照片拍攝於2012年6月到2014年11月。

很顯然，這些照片應該來自詩妮娜曾經擁有過的三部蘋果手機之中（iPhone 4S，iPhone 5S和iPhone 5）。」

安德魯並沒有公佈照片，但他表示，這些照片大多是詩妮娜的自拍，並充滿性暗示，因為這些有可能是要給泰王看的。

消息一出，震撼泰國朝野上下。

安德魯表示，許多媒體應該也收到這批照片，寄出這些照片的人應該是支持王后蘇提達的其他內部王室人員。

隨著貴妃詩妮娜高調回宮，與王后蘇提達的內部鬥爭也逐漸升級。

「這些照片，可能是蘇提達王后阻止詩妮娜歸來的手段。」，安德魯表示。

回宮後的詩妮娜一反常態開始走親民優雅路線，參加王室活動時，不僅與民眾打成一片，對於合照也來者不拒，逐漸在泰國民間累積高人氣。

與英國皇室不同，泰國國王大權在握，除了是全世界最富有的君王以外，還擁有行政權、立法權及軍權。

武漢肺炎爆發以來，泰國是第一個出現確診病例的境外國家。當曼谷進入半封城之際，傳出泰王瓦吉拉隆功攜20名後宮妃嬪在德國阿爾卑斯山附近四星級酒店度假兼防疫，舉國嘩然。

間接引發泰國民眾上街抗議，三大訴求，要求落實真正民主。

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