哭爆！英國《再見街貓BOB》聖誕前夕台灣上映　艾怡良、郭靜含淚打造中文宣傳曲

《再見街貓BOB》中文主題曲由艾怡良一郭靜打造(圖/電影公司) 《再見街貓BOB》中文主題曲由艾怡良一郭靜打造(圖/電影公司)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 貓奴必看！感動全球的電影《再見街貓BOB 》講述人貓之間感人情誼，適逢郭靜推出由好友艾怡良填詞打造的新曲〈 流浪貓小虎〉，被選為電影中文宣傳曲。

「曾幾何時，我也曾被人，緊緊抱在胸口」－〈 流浪貓小虎〉



《再見街貓BOB 》的主角BOB(圖/電影公司)

真實故事改編，為全世界帶來希望與感動的《再見街貓BOB 》（A Gift from Bob），同名小說不僅數度榮登暢銷排行榜冠軍，隨後更翻譯成40多國 語言，在全球賣破千萬冊，掀起一股「BOB旋風」，同時也是2016年《 遇見街貓BOB》（A Street Cat Named Bob）的正宗續集。

本片講述街貓Bob與詹姆士已 經成為家人，並度過彼此在街頭的最後一個聖誕節。然而在充滿團聚 氣氛的聖誕節前夕，他們將面臨被動保協會拆散的危機。這回，Bo b將像聖誕禮物一般，讓詹姆士重新認識何謂「家人」的真諦， 為觀眾帶來無比的溫暖與感動。

遺憾的是， Bob已於今年6月因意外離世，粉絲專頁A Streetcat Named Bob也證實，飼主詹姆斯表示，Bob不幸被車撞，且當場死亡。所以《再見街貓BOB》一開始， 郭靜看到Bob的身影就開始淚崩，甚至透露自己在觀賞過程「 從頭哭到尾」：「詹姆士與Bob的感情真的很深刻，他願意為Bo b付出一切；當你擁有一個想負責任的對象， 就會讓自己變成一個更好的人！」

適逢「療癒系歌手」郭靜，近日推出由艾怡良填詞打造的新曲〈 流浪貓小虎〉，也成為本片的中文宣傳曲。郭靜透露當年觀賞《 遇見街貓BOB》時，就深深愛上了Bob， 更因為劇情哭到不能自己：「Bob真是一隻天使貓！ 因為我有養貓，所以感受十分深刻。動物真的可以改變人的本性、 習慣，能讓人想要變得更好，我也非常相信這個力量。」

郭靜透露：「我家有三隻貓咪， 都是透過網路認養的，看到牠們當下，就覺得『眼緣』對了， 於是就分別從樹林、台中甚至花蓮接牠們回家。」 她也笑說自己的個性，被這三隻貓咪改變很多， 以前總會在外待到很晚，但從養了貓咪之後，就像是多了一種牽絆、 宛如家人般的存在，每天都想快點回家，就連出差都歸心似箭。 把貓咪放在心中第一位的郭靜，可說是非常稱職的「貓奴」！

以「流浪貓」作為切入點的〈流浪貓小虎〉，由艾怡良填詞打造， 書寫人與動物，人與人之間的情感關係，情境跟本片巧妙呼應──主角Bob也 曾是隻流浪貓，直到遇到詹姆士後，人貓互相陪伴， 才走出不一樣的人生。

《再見街貓BOB》將於12月10日於全台暖心獻映；郭靜演唱〈 流浪貓小虎〉已於26日世界大首播，詳情請前往采昌國際多媒體與郭靜Claire臉書粉絲團查詢。



預告(影/Youtube)