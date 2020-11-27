哭爆！英國《再見街貓BOB》聖誕前夕台灣上映　艾怡良、郭靜含淚打造中文宣傳曲

《再見街貓BOB》中文主題曲由艾怡良一郭靜打造(圖/電影公司)
《再見街貓BOB》中文主題曲由艾怡良一郭靜打造(圖/電影公司)
(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 貓奴必看！感動全球的電影《再見街貓BOB》講述人貓之間感人情誼，適逢郭靜推出由好友艾怡良填詞打造的新曲〈流浪貓小虎〉，被選為電影中文宣傳曲。
「曾幾何時，我也曾被人，緊緊抱在胸口」－〈流浪貓小虎〉
《再見街貓BOB》的主角BOB(圖/電影公司)
真實故事改編，為全世界帶來希望與感動的《再見街貓BOB》（A Gift from Bob），同名小說不僅數度榮登暢銷排行榜冠軍，隨後更翻譯成40多國語言，在全球賣破千萬冊，掀起一股「BOB旋風」，同時也是2016年《遇見街貓BOB》（A Street Cat Named Bob）的正宗續集。
本片講述街貓Bob與詹姆士已經成為家人，並度過彼此在街頭的最後一個聖誕節。然而在充滿團聚氣氛的聖誕節前夕，他們將面臨被動保協會拆散的危機。這回，Bob將像聖誕禮物一般，讓詹姆士重新認識何謂「家人」的真諦，為觀眾帶來無比的溫暖與感動。
遺憾的是，Bob已於今年6月因意外離世，粉絲專頁A Streetcat Named Bob也證實，飼主詹姆斯表示，Bob不幸被車撞，且當場死亡。所以《再見街貓BOB》一開始，郭靜看到Bob的身影就開始淚崩，甚至透露自己在觀賞過程「從頭哭到尾」：「詹姆士與Bob的感情真的很深刻，他願意為Bob付出一切；當你擁有一個想負責任的對象，就會讓自己變成一個更好的人！」
適逢「療癒系歌手」郭靜，近日推出由艾怡良填詞打造的新曲〈流浪貓小虎〉，也成為本片的中文宣傳曲。郭靜透露當年觀賞《遇見街貓BOB》時，就深深愛上了Bob，更因為劇情哭到不能自己：「Bob真是一隻天使貓！因為我有養貓，所以感受十分深刻。動物真的可以改變人的本性、習慣，能讓人想要變得更好，我也非常相信這個力量。」
郭靜透露：「我家有三隻貓咪，都是透過網路認養的，看到牠們當下，就覺得『眼緣』對了，於是就分別從樹林、台中甚至花蓮接牠們回家。」她也笑說自己的個性，被這三隻貓咪改變很多，以前總會在外待到很晚，但從養了貓咪之後，就像是多了一種牽絆、宛如家人般的存在，每天都想快點回家，就連出差都歸心似箭。把貓咪放在心中第一位的郭靜，可說是非常稱職的「貓奴」！
以「流浪貓」作為切入點的〈流浪貓小虎〉，由艾怡良填詞打造，書寫人與動物，人與人之間的情感關係，情境跟本片巧妙呼應──主角Bob也曾是隻流浪貓，直到遇到詹姆士後，人貓互相陪伴，才走出不一樣的人生。
《再見街貓BOB》將於12月10日於全台暖心獻映；郭靜演唱〈流浪貓小虎〉已於26日世界大首播，詳情請前往采昌國際多媒體與郭靜Claire臉書粉絲團查詢。
預告(影/Youtube)