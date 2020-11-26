打工度假進階版「VIE」計畫啟動　提供台灣青年赴法國企業實習機會

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國政府與法國合作推動的「台法青年企業國際實習計畫」今（26）日宣告正式啟動，透過這個交流計劃，台灣青年將能赴法國，在當地優秀企業實地學習並增加歷練。

「台法青年企業國際實習（Volontaires Internationaux en Entrprise，VIE）計畫」今日在台北舉行啟航記者會，外交部政務次長曾厚仁致詞時表示，這個實習計畫是一個很棒的國際交流機會，性質上是海外實習，但與一般志工不同，讓18歲至36歲的台法青年在行前即與企業安排好相關的實習內容與條件，減少了異地摸索的不確定性，更能確保在台法兩地實習的目標與成效。

曾厚仁指出，VIE 計畫也提供台法青年最長可達兩年的企業實習機會，可說是度假打工計畫的進階版。

根據外交部，VIE 計畫緣起於二戰後法國海外替代役的概念，數十年來已發展成普受歡迎的青年海外實習計畫；過去法國青年曾以零星個案方式來台灣進行VIE 計畫，去（2019）年6月台法雙方達成制度性協議，同意互予對方各100名實習名額，讓台丶法雙方的青年能分別赴法國、台灣境內的企業實習。

曾厚仁觀察，台灣與法國進行青年企業實習方面的合作，也代表台灣社會的成熟發展與民主多元性獲得法國年輕世代喜愛，更代表台法雙邊經貿關係的增長，帶動了這樣的實習浪潮。

外交部提及，受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，VIE 計畫在推動時曾遇許多挑戰，所幸在法國在台協會（Bureau Français de Taipei）與參與計畫的六家法國企業的鼎力支持，終於能夠順利跨出第一步，外交部對法方的協助特別表示感謝。

法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）致詞時則強調法國高度支持與台灣進行VIE 計畫，他也相信這對促進雙方投資及貿易有許多正面的影響，台法將持續密切合作，為共享價值與繁榮奠定堅實基礎。

公孫孟指出，參與此計畫的法國企業包括意法半導體（STMicroelectronics）丶亞東工業氣體（Air Liquide Far Eastern）丶家樂福（Carrefour）丶空中巴士（Air Bus）丶達利思（Thales）軌道交通系統，以及Vinci Energies，跨足物流、航太、半導體、運輸、高科技等領域，且在台灣都有重要投資；他期盼透過VIE 計畫，培養未來投入相關產業的台灣及法國人才。

外交部提及，為增加國人及有意參與VIE 計畫的企業對於計畫的瞭解，外交部將於官網增設「法國企業國際實習（VIE）」專區，提供相關資訊及申辦流程供國人及企業查詢申請，該網站專區預計在12月正式上線。