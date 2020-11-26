劣油案魏應充更一審改判9年2月　台灣頂新將上訴

頂新前董事長魏應充涉及劣油案，台中高分院今天更一審改判9年2月徒刑，其中4年4月可易科罰金。頂新製油公司表示，對判決結果無法接受，將在收到判決書後提出上訴。

頂新公司表示，針對台中高分院判決結果表達強烈遺憾，全案已有17項新證據，可證明被告無罪，但未獲調查，對判決結果無法接受，將在收到判決書後提出上訴，捍衛清白。

頂新製油公司指出，當年衛生福利部清查油品進口商背景時，越南工商部回函指稱，出口油品給頂新的越南大幸福公司，沒有食品安全條件合格證書，引發後續調查及起訴，所謂「罪證」也都是圍繞此證書「拼湊」而來。

頂新公司說，全案發展至今，已有17項新證據可證明越南工商部出具烏龍函文，相關罪證也都不成立，遺憾法院未進行新證據調查，在違反無罪推定的原則下重判，公司將在收到判決書後提出上訴，捍衛清白。

對於魏應充聽到判決後的反應，頂新公司指出，魏應充以平常心相對、情緒平穩，但他也略為感嘆：「自己與這塊土地的緣分不夠」，對於一路來所受的社會誤解，選擇以佛法自我釋懷。

頂新公司民國104年被指控從越南大幸福公司進口豬油、牛油等飼料油，提煉成食用油後販售，頂新公司前董事長魏應充等6人，被彰化地方法院檢察署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。

彰化地院一審判決魏應充無罪，台中高分院二審逆轉改判15年（6年可易科罰金），案經上訴最高法院，部分發回更審、部分駁回，台中高分院今天宣判更一審，改判魏應充9年2月（4年4月可易科罰金），可上訴。