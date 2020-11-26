新北華美國際美國學校感恩節慈善音樂會 送樂音到偏鄉

新北華美國際美國學校(AAIA)昨(25) 日召集管弦樂團約30位師生，在平溪活動中心舉辦感恩節音樂會， 演奏家喻戶曉的悠揚樂曲， 為偏鄉5所國小200多位師生帶來美好的音樂饗宴。

新北華美國際美國學校(AAIA)位於新北市林口區， 是新北市第一所美國學制的外僑學校。 每年11月第4週的星期四是重要且溫馨的感恩節， 學生及家長會準備傳統火雞大餐並精心佈置校園， 讓校園充滿濃厚的感恩溫暖氛圍。除此之外， 學校社團更會發起物資募捐活動，鼓勵AAIA每位成員響應捐助， 所有募得之物資將捐贈予弱勢團體，體現感恩節的奉獻精神。

今年趁美國感恩節（11月第四個星期四）前夕， 華美國際美國學校特地到平溪活動中心辦理感恩音樂會， 師生準備了精采的迪士尼樂曲等表演， 讓偏鄉國小師生能更親近音樂，並透過感恩節話劇， 讓小朋友瞭解感恩節之由來，傳達感恩惜福奉獻的精神。 平溪區的平溪國小、十分國小、菁桐國小及雙溪區的上林國小、 柑林國小等5校共有210位師生到場觀賞，透過樂音飄揚， 師生身心靈都得到舒展。

平溪國小鄭益堯校長表示， 感謝華美國際美國學校透過生動有趣的戲劇表演及優美的音樂演出， 提供偏鄉孩子藝術欣賞學習機會， 培養孩子的感恩心及藝術人文素養， 也希望孩子們以後向大哥哥大姐姐的優異表現看齊。 平溪國小林品汎同學說，最喜歡迪士尼組曲， 因為是很多卡通主題曲組成，氣氛很歡樂，最後的有獎徵答， 大家都很努力搶答，謝謝來美國學校的大哥哥大姐姐和老師們， 帶來愉快的一天。

音樂會主持人，也是華美國際美國學校管弦樂團鋼琴手Eudora Tsai同學表示， 很高興也很榮幸有機會來到平溪跟國小的小朋友互動， 希望以後能有更多類似的機會用音樂跟大家交朋友。 樂團指導老師林筱茜博士則表示，這是一個很有意義的活動。 利用感恩節這個節日，讓孩子們互相學習彼此的文化， 並藉由音樂搭起更多元的橋樑。

新北華美國際美國學校校長Mr. Cravak表示，希望藉由感恩節音樂表演活動， 讓學生關懷周遭世界，感恩惜福、寒冬送暖， 讓愛與溫暖充滿社會每一個角落。教育局張明文局長表示， 教育局鼓勵各校辦理校際交流活動， 提供文化背景不同之學生多元的學習管道，豐富生活經驗， 同時也鼓勵學生運用社團活動、服務學習或演出， 將所長貢獻給更多人，為他人帶來幸福快樂的感受， 透過奉獻及感恩，扎根品德教育。