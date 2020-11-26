新北華美國際美國學校感恩節慈善音樂會 送樂音到偏鄉

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北華美國際美國學校(AAIA)昨(25)日召集管弦樂團約30位師生，在平溪活動中心舉辦感恩節音樂會，演奏家喻戶曉的悠揚樂曲，為偏鄉5所國小200多位師生帶來美好的音樂饗宴。
新北華美國際美國學校(AAIA)位於新北市林口區，是新北市第一所美國學制的外僑學校。每年11月第4週的星期四是重要且溫馨的感恩節，學生及家長會準備傳統火雞大餐並精心佈置校園，讓校園充滿濃厚的感恩溫暖氛圍。除此之外，學校社團更會發起物資募捐活動，鼓勵AAIA每位成員響應捐助，所有募得之物資將捐贈予弱勢團體，體現感恩節的奉獻精神。
今年趁美國感恩節（11月第四個星期四）前夕，華美國際美國學校特地到平溪活動中心辦理感恩音樂會，師生準備了精采的迪士尼樂曲等表演，讓偏鄉國小師生能更親近音樂，並透過感恩節話劇，讓小朋友瞭解感恩節之由來，傳達感恩惜福奉獻的精神。平溪區的平溪國小、十分國小、菁桐國小及雙溪區的上林國小、柑林國小等5校共有210位師生到場觀賞，透過樂音飄揚，師生身心靈都得到舒展。
平溪國小鄭益堯校長表示，感謝華美國際美國學校透過生動有趣的戲劇表演及優美的音樂演出，提供偏鄉孩子藝術欣賞學習機會，培養孩子的感恩心及藝術人文素養，也希望孩子們以後向大哥哥大姐姐的優異表現看齊。平溪國小林品汎同學說，最喜歡迪士尼組曲，因為是很多卡通主題曲組成，氣氛很歡樂，最後的有獎徵答，大家都很努力搶答，謝謝來美國學校的大哥哥大姐姐和老師們，帶來愉快的一天。
音樂會主持人，也是華美國際美國學校管弦樂團鋼琴手Eudora Tsai同學表示，很高興也很榮幸有機會來到平溪跟國小的小朋友互動，希望以後能有更多類似的機會用音樂跟大家交朋友。樂團指導老師林筱茜博士則表示，這是一個很有意義的活動。利用感恩節這個節日，讓孩子們互相學習彼此的文化，並藉由音樂搭起更多元的橋樑。
新北華美國際美國學校校長Mr. Cravak表示，希望藉由感恩節音樂表演活動，讓學生關懷周遭世界，感恩惜福、寒冬送暖，讓愛與溫暖充滿社會每一個角落。教育局張明文局長表示，教育局鼓勵各校辦理校際交流活動，提供文化背景不同之學生多元的學習管道，豐富生活經驗，同時也鼓勵學生運用社團活動、服務學習或演出，將所長貢獻給更多人，為他人帶來幸福快樂的感受，透過奉獻及感恩，扎根品德教育。