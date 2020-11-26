淬鍊經典教育行政大師講座 帶領校長穿越傳統與現代

新北市教育局定期辦理淬鍊經典教育行政大師講座， 今(26) 日邀請前教育部國民及學前教育署王承先副署長擔任講師，以「 穿越傳統與現代的教育」為題，透過學校行政法律監督的視角， 用不同層面的教育行政管理釋例， 在互動交流中給予與會教育的學校校長及教育局同仁們啟發與導引。

王承先前副署長的行政資歷甚為豐富，曾任教育部國教署副署長、 苗栗縣政府教育處長、新竹縣政府教育處長、國立新竹高商校長、 桃園縣政府教育局長等職務，深耕於臺灣教育多年， 認為基層教育扎根精進是教育推展的首要之務， 因應108年新課綱及國際教育趨勢的轉變， 他以過去擔任校長的經驗，引領新北校長重視學生價值觀的建立， 涵養具備核心素養的最佳公民。此外， 也談及十二年國民基本教育新課綱「成就每一個孩子—適性揚才、 終身學習」的願景，強調教育應重視孩子的適性發展， 也與校長探討學校行政與家長間，如何進行良性的交流互動， 共同營造教育優質校園。

坪林國小王佩君校長表示，因自己是初任校長，正在累積精進學校行 政領導的經驗，王前副署長能用學校空間美學規劃， 切入法律角度探討學校行政領導的層面，讓校長們更加瞭解「 依法行政」的重要性及開展性。新市國小陳佩芝校長表示， 擔任校長多年，也擔任過區中心學校校長， 在行政領導的法律範疇中，原有些基本涉獵，而在今日講座中， 感受多元性、傳統到現代的學校領導風格， 更激發創新的學校行政領導新思維。

教育局張明文局長表示，淬鍊經典教育行政大師講座在溫馨的氛圍中 ，點燃教育生命中的真善美光芒。新北市一向重視學生的適性發展與 品德教育，與王副署長的理念不謀而合， 感謝王前副署長用擔任校長的經驗來啟發後輩的新思維，為新北校長 開展教育的銜接性與全面性，期望在交流對話中， 凝聚新北教育愛的動能。