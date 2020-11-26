11月26日歡慶萬里漁民節 慰勞漁民辛勞!

萬里區漁會漁民節暨漁業生產績優表揚活動，今( 26)日熱鬧登場，現場除了頒發全國優秀漁民、 萬里當地優秀模範漁民及漁業生產績優漁船等獎項外， 還有摸彩及餐會聯誼等活動，吸引數百名漁民熱烈響應!

萬里區漁會今日舉辦漁民節活動，共表揚了1名全國優秀漁民、26 名區模範漁民及30名漁業生產績優漁船， 各個都是該區最優秀的漁民代表。其中全國優秀漁民蔡平和自13歲 起從事漁勞動，迄今已近60餘年， 從事過的漁業有傳統的焚寄網漁業、蹦火仔漁船、基隆拖網漁船、 棒受網漁船等，約二十年前將漁船改裝成捕蟹漁船， 適逢在北海岸一帶興起的籠具漁業， 成為萬里漁港內首艘轉型經營籠具漁業漁船捕捉萬里蟹迄今。而26 名區模範漁民，平日熱心地方事務，積極參與漁業發展相關事務， 協助推廣萬里蟹活動，深獲地方人士好評，獲獎乃實至名歸；另30 名漁業生產績優漁船，為使民眾能有新鮮、穩定的魚貨可享用， 終年辛勤的打拼與付出，年度捕撈工作成績卓越， 獲得萬里區漁會理事會評選肯定。

農業局長李玟表示，萬里區環境得天獨厚，轄內野柳、東澳、龜吼、 萬里等4座漁港，在本市漁業環境中佔有很重要的地位，其中「 萬里蟹」品牌帶動萬里區經濟及觀光， 成功創造等值媒體效益與商機達13億，以及增加漁民實質收入， 獲得萬里居民對本市的認同感與光榮感，此次漁民節藉由漁民選拔、 表揚，以感謝漁民朋友的付出與貢獻外， 市府也持續推動漁港轉型改善漁港設施，以提供良好漁作環境，讓漁 民都可以獲得最好的收益。