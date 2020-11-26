貴人散步音樂節週末嗨翻南台灣　不可不知的七大亮點揭曉

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2020貴人散步音樂節將於周末登場，先來搶先看看亮點吧！

今年邁向第四年舉辦的貴人散步音樂節，將在本週11月27日( 五)至29日(日)，於臺南市中西區熱烈登場， 提供音樂人與貴人們的交流平台，為期三天的SHOWCASE音樂 節，活動內容超豐富，帶你搶先一覽貴人散步七大看點！

一、超澎湃演出陣容：你不可不知的潛力巨星都在這

今年共有66組演出者，從六百多組報名樂團中脫穎而出， 名單除了來自貴人的選團品味外，我們也邀請到8位國內外知名業界 選團人，選出最具潛力的演出者，參演者曲風多元，從嘻哈、 重金屬、搖滾到民謠，應有盡有，滿足觀眾好奇的耳朵。

二、當產業紅娘：媒合台灣樂團與世界舞台

貴人散步是台灣首個引進「SHOWCASE」形式的音樂節， 除了音樂演出，更重要的目的是將台灣樂團輸出至世界舞台， 今年將舉辦9場產業論壇，邀請海內外業界人士共同交流， 跨越時間與國界，力邀國內外講者線上參與，也開放國際導師時間， 媒合台灣樂團與世界舞台。

三、場館無極限：從戲院到美術館，都是看團好所在

精選6個在地特色場館，包含貴人散步的精神堡壘「全美戲院」、 台南打卡新地標「臺南市美術館2館」、藝廊「B.B.ART」、 古蹟「吳園藝文中心」、生活感十足的「南美里活動中心」 以及論壇場地「兜空間」，不特別選展演空間， 就是希望可以帶給樂迷獨一無二的聽團體驗！

四、逗熱鬧：臺南城市音樂節免費戶外舞台與森山市集

這週末的台南很熱鬧，同步還有臺南城市音樂節以及森山市集， 今年首度移師臺南市美術館2館館外廣場舉辦免費戶外舞台的台南城 市音樂節，祭出十組演出者：拍謝少年、海豚刑警、大支、 美秀集團、毀容姊妹會、傷心欲絕、舒米恩、血肉果汁機、 落日飛車、雷光夏，超強卡司引起樂迷瘋傳！

五、外團演出不可少：Big Screen Project 遨遊世界看演出

今年因應疫情，我們首度打破時間與空間的限制，推出無國界、 零時差的Big Screen Project，由貴人嚴選來自世界各地的國際夥伴與海外樂團， 共11國、超過45組演出者，包含泰國小王子Phum Viphurit、韓國獨立樂團ADOY等， 跨越時區參與線上演出，並選在台南最古老的戲院之一「全美戲院B 廳」無時差放映，讓觀眾一秒航行至世界各地看團！

六、尋良緣、挖掘你的自信美：尋找貴姊特別計畫

想認識新朋友？那就來貴人吧！一句開場白， 也許就是一段浪漫的邂逅，貴人散步從初辦至今推出許多樂迷「 媒合」活動，希望大家看團之餘可以認識新朋友，進而誕生「 尋找貴姊」特別計畫，鼓勵觀眾在音樂節期間看見心目中的貴姊時， 能勇敢開口搭起友誼的橋樑，並拍攝「貴姊照片」上傳， 祭出住宿券、馬汀鞋等超狂禮品，盼能讓更多樂迷在貴人尋得良緣； 此外，主辦單位表示，這個活動也歡迎自認「貴姊」 的朋友自拍參加，歡迎大家勇敢穿出自信的模樣！

今年特別計畫「尋找貴姊」活動盛大舉辦， 除了力邀國寶級畫師全美戲院顏振發師傅操刀， 手繪活動看板並上架全美戲院， 海報原圖來自知名攝影師登曼波的作品， 並由獲獎無數的映画設進行設計排版，獵奇風格引人注目， 到了貴人散步請務必朝聖這幅別緻的手繪活動看板。

七、當個台南通：跟著散步地圖來探索

貴人散步在演出時間表上做了特別的設計，週末演出皆為下午開演， 目的是希望觀眾可以趁開演前好好探索台南，因此， 主辦單位特別建立「散步地圖」精選台南特色景點與店家， 希望帶給大家觀光指南外的其他推薦，沿著散步地圖按圖索驥， 也許就能發現與眾不同的台南喔！