貴人散步音樂節週末嗨翻南台灣　不可不知的七大亮點揭曉

2020貴人散步音樂節七大亮點曝光(圖/主辦單位)
2020貴人散步音樂節七大亮點曝光(圖/主辦單位)
(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2020貴人散步音樂節將於周末登場，先來搶先看看亮點吧！
今年邁向第四年舉辦的貴人散步音樂節，將在本週11月27日(五)至29日(日)，於臺南市中西區熱烈登場，提供音樂人與貴人們的交流平台，為期三天的SHOWCASE音樂節，活動內容超豐富，帶你搶先一覽貴人散步七大看點！
一、超澎湃演出陣容：你不可不知的潛力巨星都在這
今年共有66組演出者，從六百多組報名樂團中脫穎而出，名單除了來自貴人的選團品味外，我們也邀請到8位國內外知名業界選團人，選出最具潛力的演出者，參演者曲風多元，從嘻哈、重金屬、搖滾到民謠，應有盡有，滿足觀眾好奇的耳朵。
二、當產業紅娘：媒合台灣樂團與世界舞台
貴人散步是台灣首個引進「SHOWCASE」形式的音樂節，除了音樂演出，更重要的目的是將台灣樂團輸出至世界舞台，今年將舉辦9場產業論壇，邀請海內外業界人士共同交流，跨越時間與國界，力邀國內外講者線上參與，也開放國際導師時間，媒合台灣樂團與世界舞台。
三、場館無極限：從戲院到美術館，都是看團好所在
精選6個在地特色場館，包含貴人散步的精神堡壘「全美戲院」、台南打卡新地標「臺南市美術館2館」、藝廊「B.B.ART」、古蹟「吳園藝文中心」、生活感十足的「南美里活動中心」以及論壇場地「兜空間」，不特別選展演空間，就是希望可以帶給樂迷獨一無二的聽團體驗！
四、逗熱鬧：臺南城市音樂節免費戶外舞台與森山市集
這週末的台南很熱鬧，同步還有臺南城市音樂節以及森山市集，今年首度移師臺南市美術館2館館外廣場舉辦免費戶外舞台的台南城市音樂節，祭出十組演出者：拍謝少年、海豚刑警、大支、美秀集團、毀容姊妹會、傷心欲絕、舒米恩、血肉果汁機、落日飛車、雷光夏，超強卡司引起樂迷瘋傳！
五、外團演出不可少：Big Screen Project 遨遊世界看演出
今年因應疫情，我們首度打破時間與空間的限制，推出無國界、零時差的Big Screen Project，由貴人嚴選來自世界各地的國際夥伴與海外樂團，共11國、超過45組演出者，包含泰國小王子Phum Viphurit、韓國獨立樂團ADOY等，跨越時區參與線上演出，並選在台南最古老的戲院之一「全美戲院B廳」無時差放映，讓觀眾一秒航行至世界各地看團！
六、尋良緣、挖掘你的自信美：尋找貴姊特別計畫
想認識新朋友？那就來貴人吧！一句開場白，也許就是一段浪漫的邂逅，貴人散步從初辦至今推出許多樂迷「媒合」活動，希望大家看團之餘可以認識新朋友，進而誕生「尋找貴姊」特別計畫，鼓勵觀眾在音樂節期間看見心目中的貴姊時，能勇敢開口搭起友誼的橋樑，並拍攝「貴姊照片」上傳，祭出住宿券、馬汀鞋等超狂禮品，盼能讓更多樂迷在貴人尋得良緣；此外，主辦單位表示，這個活動也歡迎自認「貴姊」的朋友自拍參加，歡迎大家勇敢穿出自信的模樣！
今年特別計畫「尋找貴姊」活動盛大舉辦，除了力邀國寶級畫師全美戲院顏振發師傅操刀，手繪活動看板並上架全美戲院，海報原圖來自知名攝影師登曼波的作品，並由獲獎無數的映画設進行設計排版，獵奇風格引人注目，到了貴人散步請務必朝聖這幅別緻的手繪活動看板。
七、當個台南通：跟著散步地圖來探索
貴人散步在演出時間表上做了特別的設計，週末演出皆為下午開演，目的是希望觀眾可以趁開演前好好探索台南，因此，主辦單位特別建立「散步地圖」精選台南特色景點與店家，希望帶給大家觀光指南外的其他推薦，沿著散步地圖按圖索驥，也許就能發現與眾不同的台南喔！