中華電信與國立雲林科技大學 攜手打造5G x VR 360校慶直播與沉浸式體驗

中華電信與國立雲林科技大學合作，結合5G技術與特性，運用Ro gy360全景直播相機拍攝即將於本周六(11/28)舉辦的3 0週年校慶活動。中華電信透過5G訊號傳送高畫質串流直播影像至 國立雲林科技大學YouTube，完整呈現設計學院【數位光雕/ AR/VR校慶影音特展】作品， 讓無法親臨現場的貴賓與校友可透過5G手機搭配Cardboar d(觀影盒)，輕鬆享受身歷其境的VR 360沉浸式校慶直播體驗。

中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋之優勢， 國立雲林科技大學致力於產學合一與創新設計， 本次雙方攜手於校慶活動中，運用5G高速率特性傳送高畫質串流直 播，並透過5G手機搭配Cardboard，以VR 360體驗特展作品，包括：張文山副教授「Wow, YunTech!」、王照明副教授「歡樂偶戲迎校慶」 與楊晰勛副教授「奇幻鐵匠鋪VR」等創作， 充分展現設計學院多元的創意與設計能力，以及中華電信5G高速上 傳與下載能力。未來，中華電信與國立雲林科技大學將持續於5G創 新應用與人才培訓進行產學合作，提升台灣5G智慧產業實力與創新 能量。

本次360度全景直播採用「中華電信5G加速器」新創公司達標智 源科技所推出的Rogy360全景直播相機，該公司為今年獲得T op 3創新卓越獎的三家團隊之一，以及使用HTC、SONY與OPP O等品牌5G手機，搭配Cardboard享受VR 360沉浸式直播體驗。

中華電信將以實際行動培育台灣新創，共同發展多元5G創新應用， 並運用中華電信B2B企業市場經驗， 帶領新創夥伴接觸更多潛在客戶，推動5G產業生態圈，共同擁抱5 G新未來。