【慣老闆是你嗎？】下班後LINE交辦工作應核算加班費、拒絕者恐吃百萬罰單

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市勞動局表示，越來越多的勞工反映雇主常常利用通訊軟體LINE，在假日交辦業務及工作，只要勞工拿出雇主交辦業務的證明，例如通訊軟體的對話截圖，或是電子郵件的內容等等，都可以被認定是雇主要求勞工加班，依法應計入工作時間並且核算加班費，若雇主拒絕核算，將可處新臺幣2萬到100萬的罰鍰。

北市勞動局長陳信瑜表示，近年來因產業變遷，經濟活動愈趨複雜多元，勞工在事業場所外從事工作的類型日益增加，與傳統或固定於雇主設施內或指定場所提供勞務型態不同，為提供事業單位就在外工作勞工「工作時間」認定及「出勤紀錄」記載參考，勞動部訂定了「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，讓事業單位有所遵循。

陳信瑜說明，只要是雇主指派勞工辦理業務，依法就要登載工作時間，做成出勤紀錄，沒有依法置備出勤紀錄，可以被處9到45萬的罰鍰。

另外縱使勞工是在家中或公司以外的地點完成工作，辦理業務的日期及時數也會被分別計入出勤日數、每日12小時或每月46小時上限的範圍內，除應該要依法給予勞工加班費用外，若連續工作超過6日，更可能違反一例一休規定。

陳信瑜呼籲，雇主應該要留意這樣的問題，以避免勞資爭議的發生。