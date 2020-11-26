台灣駐美代表處爆集體感染武漢肺炎　蕭美琴與確診者接觸現居家隔離中　

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國駐美代表處爆發職員集體感染新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），駐美代表蕭美琴今（26）日檢測結果為陰性，但因曾與確診者接觸，現已進行居家隔離。

外交部發言人歐江安表示，蕭美琴今日接受檢測結果為陰性，目前健康狀況良好，但因曾與確診者有接觸，目前正依規定進行居家隔離。

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）過去一週便有11人確診武漢肺炎。根據外交部稍早新聞稿，本週二（24）有兩名職員確診武漢肺炎後，駐處於次日安排與該兩名確診者有接觸史者接受檢測，結果另有九名人員確診。

外交部表示，駐處已立即啟動防疫應變措施，確診人員一律居家隔離及進行接觸史追蹤，駐處也將調整辦公方式，確保核心業務推動不受影響。

另外，駐美代表處領務大廳即日起暫時關閉，領務案件申請一律改以郵件方式辦理，解除日期另行通知。

外交部表示，駐處職員將集體進行第二次檢測，以再次確認採檢結果。而歐江安指出，駐美代表處在10月間首度發現武漢肺炎確診病例後，即曾進行全棟大樓的消毒作業，目前也已規劃週末再度進行全棟大樓消毒工作。

歐江安提及，駐美代表處近日有舉辦餐會及其他活動，不過相關安排皆多在戶外舉行，且與會者均遵守社交距離的規定。

外交部在週三時表示，駐美代表處有兩名職員確診武漢肺炎，但確診者均未與經濟部政務次長陳正祺所率領的訪團有所接觸。陳正祺上週率團赴華府出席「台美經濟繁榮夥伴對話」，目前已返回台北並進行居家檢疫。

歐江安也指出，外交部已安排中央流行疫情指揮中心的防疫專家，於台北時間週五（27）上午與駐美代表處進行線上防疫諮商。