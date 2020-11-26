【新冠肺炎重創】泰國10月旅客人次 去年3百萬今年僅千人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）重創全球旅遊業，觀光大國泰國更是損失慘重，隨著禁令逐步放寬，泰國10月總算迎來了1,201名觀光客，盼能為搖搖欲墜的經濟注入活血。

《路透》報導，身為東南亞地二大經濟體的泰國，第二季GDP年減12.1%，第三季也較去年同期衰退6.4%，該國經濟仍在蹣跚前行，等待觀光客回流。泰國去年10月有高達307萬人造訪，今年只剩1,201人，有如滄海一粟。

根據觀光部，這波觀光客中，471人來自中國，231人來自柬埔寨，178人來自中東國家，116人來自歐洲，皆按照嚴格的赴泰規定，得事先申請90天特別簽證，並接受長達兩周的隔離。

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泰國今年全年GDP恐衰退6%，為了挽救觀光生命線，其擬與中國就旅遊泡泡一事進行協商。然而，由於亞洲各國疫情再起，泰國企盼透過這類旅遊計畫救經濟，至今未能如願。不只泰國，在亞太地區的紐西蘭與澳洲，香港與新加坡，精心規畫的旅遊泡泡，也都成了泡沫。

根據官方數據，今年1至10月，泰國外籍旅客人數遽減79.5%，來到669萬人次，其中4月到9月更是掛蛋。去年泰國迎來破紀錄的3,990萬觀光人次，創造了630億美元的收益，佔GDP達11.3%。