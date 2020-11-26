罹患口腔癌壽命少20年 台灣國健署：口內出現五徵兆應盡速就醫

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)根據衛服部死因統計和國健署癌症登記資料，台灣每天有9名死於口腔癌，21人罹患口腔癌，尤其好發於中壯年族群，罹癌後平均壽命還整整少了一般人20年。國健署王英偉署長提醒，為預防口腔癌的發生，除拒絕使用檳榔、菸品外，還要定期口腔黏膜檢查，及注意口腔黏膜變化，可有效降低口腔癌發生及死亡風險，亦可以避免後續多重癌症之發生。

根據國健署所進行的國民健康訪問調查顯示，有嚼檳榔者7成有吸菸習慣，6成6長時間有喝酒，檳榔、菸、酒等習慣皆有者近5成。過去研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍。

嚼檳榔不僅會增加口腔癌發生機率，也會對上呼吸消化道(口腔、咽、喉、食道)造成傷害，近年研究指出嚼檳榔者罹患上呼吸消化道癌症風險，較不嚼檳榔者之風險高5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，較無使用者罹患上呼吸消化道之風險更高達10.5倍!

國健署提醒「拒絕檳榔、定期檢查、及早就醫」才是預防口腔癌不二法門。早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」之一的情形，應盡速就醫：

破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合 斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑 硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開 突：口腔黏膜表面不規則突起(乳突狀或疣狀突起) 腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱

口腔癌是最容易預防的癌症！國民健康署呼籲國人要拒絕檳菸酒，定期篩檢、及早戒除。口腔黏膜檢查的目的，是要找出癌前病變，加以治療阻斷癌症發生的機會，提醒30歲以上有菸檳行為的民眾，每2年攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科醫療院所接受口腔黏膜檢查，若自己發現有「破、斑、硬、突、腫」其中一項症狀，要盡速就醫接受治療，就可預防口腔癌!