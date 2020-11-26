台灣BIOS飲食交流年會四大亮點曝光　世界咖啡冠軍Simple Kaffa創辦人開示

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) BIOS第三屆年會以「富饒．島味」為題，邀請米其林推薦 Orchid Restaurant 蘭主廚、Simple Kaffa 創辦人吳則霖等，探討台灣飲食文化與餐飲產業，將於12月13日台北信義誠品登場。

BIOS 文化創意顧問今年舉辦第三屆年會，以【富饒．島味】為題，講者包含 YOSHI BAKERY 創辦人陳耀訓、米其林推薦 Orchid Restaurant 蘭主廚 Nobu Lee、台南最強 台菜餐廳阿霞飯店、健康餐飲品牌 GREEN & SAFE 總經理何奕佳等台灣餐飲界重要推手，加上甫蟬聯世界咖啡冠軍的 Simple Kaffa 創辦人吳則霖重磅加持，包含台灣在地品牌鮮乳坊、 好食光 Keya Jam、禾餘麥酒、三徑就荒等品牌到場共襄盛舉。

一起來看看活動四大焦點吧！

焦點一：話題品牌推手現身說法，解密創作與經營歷程

今年引爆話題的日香高級生吐司品牌推手、富錦樹集團創辦人吳羽傑；台灣第一個在世界巧克力大賽獲獎，並且在 Louis Vuitton Taipei City Guide 中唯一上榜的 Yu Chocolatier 畬室法式巧克力甜 點創作主廚鄭畬軒；首位在 WBC 獲得冠軍的台灣咖啡大師，同時也是 Simple Kaffa 共同創辦人吳則霖，三位重量級講者齊聚，揭開品牌背後的成功關鍵。

焦點二：台灣味的覺醒，餐飲業在地化的意義與價值

對談人邀請到飲食文學作家、名廚 Mingchu 資深編輯毛奇，米其林推薦餐廳 Orchid Restaurant 蘭行政主廚 Nobu Lee 李信男，以及引領中秋節蛋黃酥風潮、2017 年於世界麵包大賽中奪冠的陳耀訓，綜觀台灣餐飲品牌在地化的現象，本場將由《料理．台灣》總編輯李承宇擔綱主持，帶領講者及觀眾進行更深入的對談。

焦點三：再現傳統風味，品牌的傳承與創新

阿霞飯店負責人兼主廚吳健豪分享老字號台菜餐廳的傳承精神，以及如何與其他品牌跨界合作的經營策略；台灣酒最專業的銷售平台台灣自酒」執行長吳宥廣，分享他如何打開台灣酒的市場，並發揚其文化；三徑就荒 Hermit's hut 茶館主理人簡瑋婷，擁有行銷與科技產業背景的她，以科學、系統、風味敘述等方式，傳承與建立茶文化的當代面貌。同時，Conde Nast Taiwan 生活風格事業發展部資深經理施俐將擔任主持。

焦點四：飲食風潮關鍵推動者，洞察當代與未來需求

壓軸場次邀請到台灣超商業者、餐飲品牌、及創作者，分享他們在善變的浪潮中，引領潮流、航向 藍海的秘訣。包括全家便利商店鮮食部部長黃正田，談與鼎泰豐等知名品牌聯名策略歷程，探 究鮮食製程與商品開發的思路；GREEN & SAFE 永豐餘生技總經理何奕佳，分享自家品牌在 健康飲食的趨勢中，如何開創獨特性、製作符合當代需求的商品；以 YouTube 等多元媒介傳 授料理秘訣的索艾克 Soac，也將以超過十年的料理教學經驗，分析飲食消費市場與生活型態的轉變與觀察。

只要報名皆能獲得一瓶 BIOS 年會與好食光 Keya Jam 聯名限定的果醬，以「光之島嶼」為名，使用金棗、黃檸檬、金桔、百香果新鮮食材製成，黃澄澄的果醬色調搭配年會主視覺設計，彷彿冬天裡一抹和煦的陽光。

2020 BIOS 年會【富饒・島味】

日期｜2020.12.13 SUN

地點｜信義誠品 6F 展演廳（台北市信義區松高路 11 號）

報名網址｜https://reurl.cc/Z7oQ23（不販售單場次）