認識台灣的東南亞鄰居 蘭陽博物館一招實踐「文化平權」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）位於宜蘭的蘭陽博物館不僅是認識宜蘭的窗口，也是讓各國人士看見臺灣特色、宜蘭文化的好地方。今年蘭陽博物館以更多元的角度看待區域的族群互動，透過最平易近人的桌遊牌卡，從遊戲中學習越南、印尼及泰國等國家的語言，拉近國人與東南亞在台新住民的距離，實踐文化平權。

蘭陽博物館表示，東南亞有許多文化元素、自然風景都與臺灣相類似。即使在不同的文化脈絡下，不同的語言，仍然可以找到相通的經驗。

今年博物館推出以｢越南語｣、｢印尼語｣及｢泰國語｣等語言製作的桌遊卡，不僅將越南、印尼、泰國文字印製於桌遊牌卡，更透過QRCODE連結官網語音檔，以語音輔助文字，讓東南亞朋友用自己熟悉的語言認識博物館，拉近文化距離，聽聽不同語言如何講述同一物件。

想知道｢蘭陽博物館｣用泰國語怎麼說嗎?是否也會好奇越南語｢檜木｣怎麼發音? ｢鴨賞｣在印尼語又是如何表達?語言向來是文化最深的底蘊，卻同時也是文化相遇時最容易優先觸及的層面。

藉由這套多語言桌遊卡，可以認識13種蘭陽博物館重要的自然生態、人文環境、歷史與產業，可在遊戲中親近蘭陽博物館。

蘭陽博物館館長陳碧琳表示，感謝文化部，讓博物館可以語言多樣性推動文化平權，拉進所有觀眾參與博物館的距離，學習彼此的文化，增加對自身與他國文化異、同的認識。

陳碧琳表示，即日起至今年11月底，凡越南、印尼、泰國的朋友來館購買門票，都可領取1份文化撲克牌，限量500份，歡迎透過交流增添新文化活力並深度認識臺灣文化。