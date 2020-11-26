紅衣小女孩到歐洲！台灣電影前進波蘭五味亞洲影展

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 紅衣小女孩到歐洲！波蘭五味亞洲影展先前以「台灣武俠片」為題，放映「龍門客棧」、「臥虎藏龍」及「聶隱娘」等經典影片，今年將播放《紅衣小女孩：魔神仔》等具台灣特色的VR短片，影展自即日起至12月6日。

文化部駐德國代表處文化組與波蘭華沙Arteria藝術基金會合作，在第14屆波蘭五味亞洲影展（Pięć Smaków）官網播映多部台灣影片。片單包括導演廖克發及陳雪甄《菠蘿蜜》、林龍吟《蚵豐村》，傳達台灣當代社會議題；以及導演鄭卜元《紅衣小女孩：魔神仔》、徐漢強《全能元神宮改造王》等別具台灣特色的VR短片。

第14屆五味亞洲影展活動共有7個單元，分別為「亞洲之旅」（Journey to Asia）、「電影饗宴」（Tasty Cinema）、「VR亞洲」（Asian VR）、「即時香港」（Hong Kong Now）、「寄生蟲」（Parasites）、「新亞洲電影」（New Asian Cinema）及「亞洲經典得獎電影」（Asian Cinerama），共選錄40部來自台灣、韓國、香港、印尼等亞洲各國的作品，且多數影片都是在波蘭首映。

文化部駐德文化組表示，目前波蘭新冠肺炎疫情仍未趨緩，因此影展以線上的方式舉行，讓全球觀眾不受時間及空間限制，上網即可飽覽亞洲電影的獨特風采。而影展規劃的「VR亞洲」單元，則可透過智慧型手機搭配VR裝置，讓民眾在家體驗不一樣的觀影樂趣。

本屆五味亞洲影展為了讓觀影的民眾能更深入了解影片拍攝的背景，不因影展改為線上舉辦而失去和電影導演座談的機會，預錄了《菠蘿蜜》導演廖克發、《蚵豐村》導演林龍吟及《全能元神宮改造王》製片陳斯婷的線上問答影片。讓觀影民眾在觀賞完台灣影片後，透過片後參展的台灣影片導演、製片的分享，加深對影片的印象。

波蘭華沙的五味亞洲影展創辦於2007年，為波蘭唯一完全聚焦亞洲電影的年度影展。選片包含獨立製片及商業電影，目標讓波蘭及中東歐的民眾了解亞洲電影新趨勢及新銳導演作品，同時介紹亞洲經典電影。藉由影展激發對亞洲重要文化及社會議題的討論，追蹤亞洲電影及社會的發展脈絡，並推介亞洲的多元文化及創意。駐德文化組曾於2015年與第9屆波蘭五味亞洲影展合作「台灣武俠片」單元，播放「龍門客棧」、「俠女」、「一代劍王」、「臥虎藏龍」及「聶隱娘」等經典影片。

第14屆波蘭五味影展網址：https://www.piecsmakow.pl/