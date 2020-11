別讓孩子輸在起跑點　陳家駿醫師淺談過敏性鼻炎

【健康醫療網/記者蔡岳宏報導】台灣家長對孩子的期望很高,但家中的過敏兒如果沒好好治療,小心輸在起跑點上。亞東紀念醫院一般兒科主任陳家駿表示,小兒過敏性鼻炎與過動或注意力不集中有關,容易影響睡眠與學習品質。陳家駿主任呼籲如果鼻炎症狀持續4週以上(備註1)、干擾生活作息,建議孩童盡早接受診斷治療,適時藥物、手術和舌下減敏療法都有助病情控制。

鼻過敏、感冒怎麼分? 注意這4大症狀



陳家駿主任說明,鼻過敏初期類似感冒,有四大症狀:流鼻涕、鼻塞、鼻子癢、打噴嚏,有時也會有黑眼圈、鼻黏膜蒼白腫大,但沒有發燒、喉嚨痛等感冒症狀,且隨著溫差變化、暴露在過敏原或環境改變時會有症狀,就應考慮是鼻過敏。

鼻過敏需要就醫嗎?陳家駿主任指出,若屬於持續性發作,1週超過4天,持續逾4週;或者症狀達中重度,嚴重影響生活品質、睡眠,以至於不能好好上學等就必須就醫治療。

鼻過敏不能輕忽 感染、非感染併發症多

陳家駿主任提到,過敏性鼻炎不治療,容易有感染性併發症:如鼻竇炎、鼻息肉、中耳炎,甚至引起會臉部紅腫熱痛的蜂窩性組織炎;非感染性併發症:如影響睡眠品質、睡眠障礙、齒列咬合,甚至與過動、注意力不集中等有關。

研究統計,台灣約10%孩童有過動或注意力不集中,而鼻過敏兒的風險可能增加2-3倍。不過醫師表示,有些小孩治療鼻過敏後,過動或注意力的問題有機會改善。

鼻過敏治療手段 藥物、手術和減敏療法

根據鼻子過敏的持續時間、嚴重度等,陳家駿主任說明,常見處方藥物有:口服、鼻噴劑的抗組織胺、類固醇鼻噴劑等(備註1);另外控制環境過敏原也是關鍵,若控制得宜,長期緩解後是可以停藥的;但如果持續治療,鼻過敏症狀卻無法解決,就應該考慮雷射手術等外科方式處理。

如果患者藥物控制改善不佳,也抗拒手術治療;或者控制良好患者,碰到太多過敏原仍容易復發,可以選擇減敏療法。陳家駿主任說,減敏療法有機會徹底改善過敏症狀,讓身體遇到過敏原不會發作。

減敏療法 讓身體漸漸不過敏

根據統計台灣有8~9成過敏原是塵蟎(備註2),陳家駿主任解釋,過去減敏是透過皮下注射過敏原,先持續低劑量使身體適應,再慢慢提高劑量,逐漸增加耐受度,身體會產生保護性抗體,之後遇到塵蟎就比較不會過敏了。

但是,皮下減敏每週都要打針,需持續2~3年,也容易引發過敏性休克。目前台灣已引進舌下減敏新療法,可以避免傳統打針的痛苦,也減少全身性休克的風險,副作用也相對低(備註3),僅常見舌頭麻等局部症狀。

陳家駿主任也提醒,不要誤以為讓孩子多接觸過敏原,就會自然產生免疫力,減敏療法的劑量有嚴格控制,定量定時給予才有療效,否則只會引發嚴重的過敏症狀。

誰適合口服減敏療法? 醫師這樣說

陳家駿主任強調,口服減敏療法屬於長期治療,至少2-3個月才會有初步效果,建議至少2-3年才算完整療程,下列患者可與醫師討論:

(1)符合因塵螨引起的過敏性鼻炎患者,目前開放12歲以上

(2)不想停藥(抗組織胺、類固醇、鼻噴劑等)就鼻炎復發的患者

根據許多醫師分享減敏療法的心得,目前使用上都很便利安全。

小兒鼻過敏別拖延 太晚藥物效果會打折

陳家駿主任說,鼻過敏是小兒科最常見的慢性疾病,卻常常被忽略,拖太久鼻黏膜腫大,藥物治療會打折扣,引發慢性鼻竇炎也有腦膿瘍等嚴重併發症的可能。

醫師提醒,過敏不容易因為年紀改善,小兒科過敏免疫科、耳鼻喉科都能治療過敏性鼻炎,但若合併皮膚、眼睛、氣喘等過敏,小兒過敏免疫科可合併處理,當症狀影響生活,建議盡早就醫治療。

