中國再現「錯藥門」！安徽孕婦住院安胎變墮胎、醫院給的理由讓人無法接受

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國安徽省合肥一名懷孕17週的程姓孕婦因胎像不穩，住院保胎。期間醫院護理在量完體溫後，居然錯給墮胎藥。程女不疑有他，將藥片吞下肚後才被趕來的護理說「拿錯藥了！」

綜合中國媒體報導，懷孕17週的程姓孕婦11月4日住進肥東安貞醫院保胎，6日上午院內護理像往常一樣為程女測量體溫後，拿藥給她吃。不疑有他的程女吞下藥後，卻被護理師告知「吃錯藥了」。

「吃錯藥」的程姓孕婦馬上與丈夫前往其他醫院進行催吐、洗胃等補救，但是成效不彰。幸好之後的超音波檢查，胎兒的狀態良好。

但是程女的丈夫表示，妻子因為吃錯藥，精神上受到刺激。

「胎兒17週左右了，保胎藥誤食吃成了墮胎藥，擔心之後會有後遺症，所以胎兒不打算要了，現在只想醫院給個相應說法和補償。」，程女的丈夫表示。

肥東安貞醫院解釋，當時由於住院人員多，住院床位緊張，沒有多餘床位騰出，只好安排了打胎和保胎的患者住進同一個病房。

肥東縣衛健委昨（25）日表示，雙方經調解意見達成一致，當事孕婦在安貞醫院住院的費用，將由安貞醫院承擔，孕婦及其家屬決定終止妊娠，隨後將到肥東縣人民醫院進行引產手術，所需費用也由醫院承擔。

此外，醫院另外賠償孕婦人民幣9.5萬元。至於涉事護理，事後已被辭退，並被吊銷護理資格證。