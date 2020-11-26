「台灣音樂憶像系列」音樂會年度壓軸馬水龍　創作融合在地傳統音樂元素

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「臺灣音樂憶像系列」音樂會，是臺灣音樂館年度重要計畫之一，並即將於12月13日於臺北藝術大學音樂廳推出今年度壓軸的「《春秋樂集》馬水龍教授逝世5周年紀念音樂會」。

馬水龍教授為出生於基隆的臺灣代表性作曲家，曾獲第15屆金曲獎特別貢獻獎、第3屆吳三連文藝創作獎、第3屆國家文藝獎等多項榮譽，其樂曲作品融合臺灣傳統音樂元素，深具人文精神。

國立傳統藝術中心陳濟民主任提到，除了音樂創作外，馬水龍在藝術、人文教育領域的貢獻同樣是有目共睹，不僅參與當年國立藝術學院（今國立臺北藝術大學）音樂系籌備歷程，更接下首任系主任之重責大任，致力提攜後進，並不忘在教育的過程中結合臺灣傳統音樂以澆灌音樂新苗。

國家圖書館館長曾淑賢回應，除文物捐贈外，她與馬水龍教授都是基隆人，所以特別有緣，而國家圖書館具有專業的典藏和文物修復能力，以及豐富的研究資源，馬老師的文物進到國圖相信能得到妥善的保存及運用。曾淑賢也承諾未來傳藝中心和邱再興文教基金會若有相關的展覽和音樂會的需求，國家圖書館將全力配合，期盼各界人士共同支持政府於文化文物保存和推廣之努力。

春秋樂集創辦人邱再興說，「春秋樂集」的創立來自當年馬水龍有感於臺灣作曲環境不夠完善，許多作曲家的成就無法被世人所見，因此和邱再興文教基金會共同創立一個屬於臺灣作曲家的平台，除了作為鼓勵在地新興作曲家創作不輟，也不斷推廣音樂演出，為臺灣的藝文環境持續注入活水。

邱再興提及，馬水龍從不吝於付出和幫助他人，自身卻不願意麻煩他人，這樣一心為他人奉獻的堅毅精神值得後人敬佩。

基隆市長林右昌則表示，本身曾受馬水龍教授鼓勵，2015年基隆辦理「向大師致敬」系列活動時即以馬水龍為第一位主題藝術家，期許透過相關活動將馬水龍教授的精神推廣出去。

臺北藝術大學音樂學院院長蘇顯達也對馬水龍老師的指導和賞識感念在心，並表示不管在藝術專業領域或教育方面，皆期許自身能夠承續馬水龍的精神及身體力行的楷模。

蘇顯達說，北藝大將於12月13日紀念音樂會當天進行2401演奏廳更名為「馬水龍廳」的剪綵儀式，盼透過此方式，紀念一生為臺灣音樂文化奉獻的馬水龍教授。

音樂會策展人謝宛臻針對演出內容說明，「《春秋樂集》馬水龍教授逝世5周年紀念音樂會」預計演出馬水龍教授生平早期、中期、晚期不同形式的代表作品，期許藉此讓廣大聽眾感受馬水龍作品中多元豐富的面向。音樂會的演出者也是一時之選，由第21屆國家文藝獎得主陳中申擔綱簫的吹奏，知名大提琴家孫琬玲及多位優秀音樂家也將一同於音樂會中演繹馬水龍樂曲的優美樂章。

紀念音樂會報名連結：https://reurl.cc/6l3GGy