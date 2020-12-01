【投資理財老生常談】疫情改變飲食習慣　台灣優質食品股值得注意

健身輕食風潮帶動雞胸肉意外爆紅，2020年各家食品廠 商預計將推出更多口味，搶賺微波即食商機。根據統一 超統計卜蜂、大成推出的即食雞胸... 健身輕食風潮帶動雞胸肉意外爆紅，2020年各家食品廠 商預計將推出更多口味，搶賺微波即食商機。根據統一 超統計卜蜂、大成推出的即食雞胸肉，不到1年的時間 ，銷售量已超過200萬包。 中央社記者韓婷婷攝 109年1月23日 (來源 中央社)

「國以民為本，民以食為天」，食品股相對其他類股是穩定的，投資人選對價廉物美好標的，長期投資應該安全，其實不少好標的如大統益、中華食、統一、佳格、卜蜂等，長期穩定成長，股價逐步墊高到60元以上，乃至於進入百元俱樂部，投資人似不宜追價，不如回過頭來找價格在40元左右，或更低，公司負責人有企圖心，營收、獲利、股利均佳好標的，長期投資收益應該不錯。

本專題曾經陸續介紹過聯華食(1231)、泰山(1218)、味全(1201)、卜蜂(1215)等食品類股的發展，以及投資機會，由於國際糧荒及新冠肺炎疫情，改變人類飲食習慣，值得投資人注意其營收及獲利，亦在大幅調整，例如卜蜂在今年前三季EPS已達4.65元，高於去年同期3.51元，聯華食前三季EPS2.38元，去年同期1.76元，泰山前三季EPS1.43元，去年同期1.04元，均大幅成長，值得重視。至於味全因為去年處分資產，有業外收入，今年沒有，暫時不列入比較，但是由於本業已開始轉虧為盈，正向趨勢值得重視，投資入無妨追蹤觀察，靜待其成長轉變。

食品類股的聯華投控(1229)，亦值得注意。這家成立於1955年，迄今已有65年的老牌優質公司，過去以麵粉起家，2018年改制為投控公司，旗下有神基(3005)、神達(3706)、神通、聯強(2347)、聯成(1313)、華孚(6235)、聯華氣體等公司，基本上體質相當不錯，近4年每股獲利及股息不錯，分別是：2016年EPS2.37元，配息1.6元，配股0.5元；2017年EPS3.11元，配息1.8元，配股1元；2018年EPS2.35元，配息1.6元，配股0.7元；2019年EPS2.51元配股、配息各1.6元。投資人如果長期投資4年，已經領到現金6.6元，股票3.8元，股價亦從20元，漲到現在40元左右，利潤很好。

當然，企業過去表現，不能保證未來還是一樣成功，但是以聯華現在轉投資企業觀察，今年業績表現都不錯，應屬穩定成長型企業。聯華投控迄今年第三季EPS1.74元，預估全年應該還是維持在2.5元左右，雖然經過這幾年高配股，資本額成長4成以上，每股獲利還能夠維持穏定，確實不易。

仔細分析聯華投控，它兼具科技、傳產、資產等多重特性，其中聯華氣體是半導體、面板產業供應商，連台積電成長，聯華投控都受益。投資人買一檔聯華投控，等於同時投資多類型產業，甚至連台灣最熱門的半導體產業成長，它都與有榮焉。聯華投控如果價格在40元左右，應該值得考慮長期投資。

聯華投控有一個少有人知的小金庫，那就是神通電腦，原來是在興櫃掛牌，股性冷，不受投資人注意，股價一直在24元至27元之間，淨值高達42元，遠高於股價，原汁原味，資產豐富，聯華投控持股高達78％。聯華改制投控時，將神通電腦私有化，下興櫃後，連公開發行都撤銷，每年收益頗豐，有利於聯華投控財務運用，目前神通電腦有行無市，外界已經無法買到。

大成(1210)近4年也展現強烈企圖心，2016年EPS3.1元，配息1.5元；2017年EPS3.28元，配息2元，配股0.7元；2018年度EPS2.75元，配息1.5元，配股0.5元；2019年EPS2.93元，配息2.2元。4年來配息7.2元，配股1.2元，股價亦從20元左右，漲到44元附近，投資報酬率不錯。

大成今年上半年即使遇到疫情嚴重，第一季獲利達5.5億元左右，EPS0.74元，維持高檔。第二季EPS0.94元，再創新高，兩季合計已有1.66元，比去年同期1.42元，成長近17％，迄第三季EPS2.94元，去年同期2.32元，成長幅度近27％，在企業一片不景氣聲中，繳出亮麗成績單。

今、明年大成還有多項投資計劃進行，而去年斥資24億元，在嘉義興建的馬稠後食品廠外觀已經完成，正進行裝機時程，因受疫情影響，歐洲及中國工程人員無法入境，使得原本7、8月可以試車營運，現在可能需要延長到12月完成，開始投産。

大成現在正積極建立雞蛋、雞肉及豬肉之品牌價值，明年萊豬牛肉進口，對大成反而是建立品牌的大好機會。大成已與昭和產業雙方共投資20億元，針對雞蛋、麵粉領域，進行重大合資作業，將在彰化二林興建雞蛋旗艦廠，預估完工後，每日可處理200萬顆雞蛋，大成期待將雞蛋市場佔有率從8％提升到10％，並積極準備進軍生食雞蛋市場，在國內尚屬首例，其附加價值高，深受矚目。麵粉部分，大成目前生產專用麵粉約100多項，和昭和合作後，將增加至200項以上專用麵粉。

動物疫苗方面，大成屏東動物疫苗廠已經拿到GMP，未來發展性很大，目前還賺不到錢，兩年以後才有收益，但是對於大成飼養之豬、雞安全生長，將有很大助益。

大成在中國的發展，今年因新冠肺炎疫情意外收獲豐富，主要是飼料及肉品事業需求頗殷，首季大成(亞洲)營收約20億元人民幣，年增10.7%，但是稅後純益高達5100多萬人民幣，年増高達63.6倍之多。目前中國放雛雞量、契約料量、宰雞量，均較去年同期顯著上升，營收年增率8.7%，毛利率年増約78.9%，未來成長正向穩定。

以大成企業強烈企圖心及專業化經營管理，投資人可以持續觀察其業務、營收、獲利發展，在合適價格長期投資，應該值得考慮。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。