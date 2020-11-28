〈時評〉習近平戰狼外交　迥異過去中國共產黨外交手腕？

中國「戰狼外交」似乎已經燃起漫天烽火，如果說「外交是交朋友的藝術」，看來中國外交正在樹敵，如何發揮全球第二大強國應有的氣度與胸襟，是中國要考慮的外交策略。

「五眼聯盟」(Five eyes)最近聲援香港四位被取消議員資格的民主派人士，不料中國外交部發言人強烈回應說：「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎」。

用詞之辛辣粗俗，在外交界罕見，同時得罪英、美、澳、加、紐等五個國家，使得本來只是外交「聲援」，瞬間轉為對抗，大幅拉升各國的不滿，也降低中國外交格局。

不僅如此，中國最近臚列十四點對澳洲不滿事項，其中包括媒體對中國「不友善，且充滿敵意報導」，結果澳洲總理莫里森拒絕接受，並強調：「澳洲永遠是澳洲，會一直從自身利益為出發點行事，必須確保原有機制，不會受到外部干擾而停止」 ，說得很有道理，連媒體批評也算進不滿事項，那就太不了解什麼叫言論自由了，那又要如何改善外交關係呢？

澳洲最近與日本簽署雙邊軍事協定，引起中國不滿，加深敵對，雙方早已展開貿易戰，澳洲拒絕中國5G網路、基礎與農業投資，中國則抵制澳洲紅酒、鐵、煤礦砂等產品，鬧得不可開交。

不僅如此，印度因為邊界爭端，與中國對抗，拒絕參加RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定)，並禁止中國參加多項基礎建設投標案，雙方關係惡化，同時成為美國印太戰略重要成員之一。

中國與加拿大因為孟晚舟案交惡，連一向友中的德國，最近也宣布印太戰略，這是中國的警訊，如果歐盟老大帶頭反中，影響力不容小覷。

回顧中國近代外交史，滿清時期慈禧太后被義和團包圍，同時與多國交惡，導致八國聯軍之役，慘敗之後簽訂各項不平等條約。痛定思痛，從此中國建立不同時與多國交惡之外交政策，逾百年不變，至少能夠保平安，不再惹上國際麻煩。

過去中國共產黨外交手腕，兩手策略，對於建立政權，確有不容抹滅的貢獻。毛澤東被國府痛剿時，大聲讚揚「美國民主真偉大」，贏得美國暗助，並背棄國府。在香港回歸中國之前，共產黨極端忍耐，保持噤聲，任英國治理香港，不表意見，表現相當深沉克制，結果贏得英國信任，在中國建政後，外交上首先承認中共政權，不能不說是外交成功案例。

中國前總理周恩來，口操六國語言，周旋歐美各國之間，曾經兩天兩夜不休息，操盤外交談判，軟硬兼施，冷靜理性，口不出惡言，迄今成為中國外交典範，功力深厚。

鄧小平藉勢使力，改革開放，強調中國不稱霸，吸引全球外資蜂擁而入，創造現在經濟奇蹟。不過他生前一再告誡後人，一定要低調沈潛，不可把「21世紀是中國人的世紀」這句話當真，否則惹大麻煩，真知灼見，可惜習近平沒聽懂。

江澤民對內、對外身段柔軟，在中美軍機意外擦撞處理過程中，原本手握美國飛行員人質王牌，卻還是低聲下氣向美國道歉，令人印象深刻。溫家寶永遠喜歡聆聽，口不出惡言，贏得不少好評，也獲得友誼。

如今中國外交政策，像極了慈禧太后時期，自以為是世界中心，盲信義和團刀槍不入，鼓舞民粹思潮，也和二次大戰時，日本對外態度相似，自認天下無敵，打遍亞洲無敵手，最後捅上美國這個馬蜂窩，終至吃了兩顆原子彈投降。

中國現在戰狼外交，也把台灣推的愈遠，這可從最近台灣民主基金會民意調查結果窺知一二。現在贊同台獨的比例已達54％，創歷史新高，維持現狀23.4%，支持統一僅剩12.5%，歷史新低。為何如此？中國還不思檢討嗎？孟子曾云：「夫仁政，必自經界始」，如果中國不能將國家經界事務治理妥善，週延處理外交關係，惹來處處烽火，誰說慈禧太后八國聯軍歷史，不會以另一種方式重演？