立院報告12度遭杯葛　台灣執政黨誓言27日定讓蘇貞昌上台

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國國民黨因進口含有萊克多巴胺美豬議題，自9月開始杯葛行政院長蘇貞昌赴立法院備詢，至今已累積12次，民主進步黨決定自今（25）晚起在議場外排班佔位，誓言週五一定要讓蘇貞昌上備詢台，並呼籲國民黨最好有能力把他問倒。

行政院長蘇貞昌週五將第13度赴立法院做施政報告並備質詢，立法院本會期9月18日開議，而蘇貞昌自9月22日起便因國民黨杯葛議事而無法上台備詢台。民進黨團自今晚開始在議場排班佔位，要防止週五的議事再受阻撓。

民進黨團總召柯建銘晚間受訪時表示，現在「已經到不得不面對的時刻」，他呼籲國民黨團「這樣的行為難道對你真的是加分嗎？」他還直言，國民黨至今的杯葛行為「都沒有正當性」。

柯建銘還表示，蘇貞昌週五一定會上台，「國民黨最好有能力把蘇貞昌問倒，也讓全國人民評斷。」

由於至今已經累積超過700件法案在立院中無法一讀付委，國民黨團總召林為洲表示，黨團同意週五可以開始處理報告事項，當中也有些國民黨所提出的法案。

不過林為洲強調，國民黨將持續杯葛蘇貞昌的施政報告，若民進黨執意在週五讓蘇貞昌上台，「到時候就等著看，衝突就難免」。

總統蔡英文在8月間宣布擴大開放美豬、美牛進口，包括含有萊克多巴胺的美豬及30個月齡以上美牛，雖然受到美方歡迎並開啟全新的台美經濟對話，但在國內仍爭議不斷。

根據政府規劃，擴大開放政策將在2021年正式上路。