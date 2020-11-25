馬來西亞台灣形象展登場　貿協估商機5千萬美元

堪稱今年最大規模的馬來西亞台灣形象展線上開展，近200家台灣廠商參與，貿協董事長黃志芳說，看準馬來西亞有工業4.0需求，台灣資通訊有很大機會談合作，商機上看5000萬美元。

台灣廠商不畏疫情，持續開拓新南向市場，繼10月越南、印尼、泰國形象展後，馬來西亞展今天正式開展，貿易局指出，近200家台灣廠商參與，規劃7大產業，分別為台灣食品、時尚生活、尖端醫療、資通訊及智慧應用、工業4.0、文化觀光、清真區，要呈現台灣多元與數位新趨勢。

貿易局指出，將安排台灣廠商和馬來西亞逾220家買主洽談，估計場次超過1000場，黃志芳認為，台灣與馬來西亞關係密切，從經貿、學術、藝文到醫療都有交流，因應馬來西亞工業4.0需求，台灣資通訊產業有相對優勢，預計可創下5000萬美元商機，也是線上形象展規模最高紀錄。

特別的是，高雄市經發局、嘉義市工商發展投策會、金屬中心及台灣蘭花產銷發展協會首次參展，高雄市展出在地美妝產品如護膚面膜、精油等，嘉義市政府規劃形象館，如展出阿里山農產品，蘭花協會則展出台灣特有蝴蝶蘭。

貿易局表示，台灣形象展從106年起已在馬來西亞連辦3年，累計逾520家次廠商參展，促成超過2億美元商機，今年受疫情影響採用線上辦理，也盼雙方能深化合作，持續創新商業模式，帶動雙邊貿易成長。

貿易局資料顯示，今年前10月台灣出口馬來西亞的金額為8.65億美元，較去年同期成長超過3%。