癌症放療會產生輻射傷害？　醫師解析放射線治療常見3迷思

【健康醫療網／記者曾正豪報導】「醫師，我的朋友在接受癌症治療中，主治醫師要他去放射腫瘤科接受什麼什麼刀、請問會痛嗎？會流血嗎？會使病人有輻射嗎？」診間常聽見諸如此類的疑慮，顯示「放射治療」對大多數人仍存在許多誤解，其實目前的放射治療已經不像多年前那麼多副作用，現在放射線可提供照射範圍內不同劑量（腫瘤劑量較高、正常組織較少）；對於不規則形狀的腫瘤可以正確的打在病灶上，效果更好。

放射治療+影像導航 精準度高、治療效果佳

恩主公醫院放射腫瘤科鍾道生主任表示，常聽到的螺旋刀、電腦刀，真光刀大多數的「刀」不代表手術，它代表的是高精準劑量。而放射治療除了射束調控，位置也要精準，所以會加上影像導航(IGRT)，應用於臨床醫療上，即治療中取得即時影像，治療床校正病人移動位置，以提供病人高精確的放射治療。

因為精準度高，能縮小治療的誤差範圍，藉此降低周邊正常組織副作用；臨床長期追蹤證明使用影像導航放射治療在攝護腺癌上副作用差距在20到30％以上。

放射治療應用廣 乳癌、淋巴癌、腸癌都能增加存活率

而其他常見癌症也有輔助効果，例如乳癌，早期乳癌以往只有全乳癌切除一途，經過國際長達25年的追蹤證明，局部切除加上術後放射治療(乳房保留手術)與全乳房切除有著同等的治療效果及存活率；目前乳癌保留手術已是早期乳癌標準療法之一。

針對高風險病人（淋巴轉移）放射治療更可以降低復發率、延長生命（存活率）；還有像是對於局部晚期直腸癌，以往只有切除及人工造口選擇，美國放射腫瘤學會（ASTRO)在2020年更新的指引指出，對於二、三期的直腸癌，為了減低局部復發的風險，強烈建議使用手術前輔助治療（化療+放療），以及延長手術等待的間歇期、以達到增加腫瘤縮小程度進而提高器官保留（保留肛門比率）、最終延長存活率。

第四期不等於末期 放射線輻射僅在治療出現

至於第四期是代表有遠端器官轉移，但有轉移不代表是末期，目前可透過立體定位放射治療(S A B R/ S B R T)來處理。根據2019的臨床研究顯示，不只可以維持生活品質，甚至可以延長無惡化存活率從28個月延伸到41個月；另放射治療中會不會使病人有輻射，鍾道生主任說，其實放射治療就像Ｘ光機器開關一樣，只有在治療中放射線經過身體，治療後便沒有放射性的產生。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48179/

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